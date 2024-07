A Deliceto un’occasione unica per 24 partecipanti che vorranno acquisire le competenze necessarie per diventare professionisti affermati nel settore del turismo esperienziale, un segmento in forte crescita e dalle immense potenzialità.

Il Comune di Deliceto annuncia la proroga dell’avviso di selezione per la presentazione delle candidature per il percorso formativo “Esperto nel turismo esperienziale e nella valorizzazione delle identità territoriali locali”.

Le attività di questo percorso formativo, curate dall’Impresa Sociale Learning Cities che nell’ambito del Progetto “Mystica Harmonia realizza il “Laboratorio permanente di comunità”, rappresentano uno degli step che porterà il Comune di Deliceto a diventare “destinazione turistica”.

Il Progetto “Mystica Harmonia – Deliceto dalle stelle in una grotta, per aspera ad astra” (CUP C57B2200007006) è finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati all’Avviso Pubblico “Interventi di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” (PNRR M1C3 – Investimento 2.1 Attrattività dei borghi Linea B).

Il programma didattico, ricco e completo, approfondisce tra gli altri i seguenti argomenti: il sistema turistico della Puglia, tra normativa in materia di organizzazione turistica regionale e iniziative istituzionali di valorizzazione; il nuovo modello turistico: esperienziale/trasformativo, sostenibile, delle radici; il marketing digitale per il settore turistico; i criteri del Global Sustainable Tourism Council per le destinazioni e le strutture turistiche.

Il corso, che si terrà a Deliceto, avrà una durata complessiva di 40 ore, articolate in cinque Moduli didattici suddivise su 10 incontri bisettimanali, completamente gratuito. Le attività partiranno nel prossimo mese di settembre.

Il percorso formativo si rivolge a 24 partecipanti dell’area dei Monti Dauni, preferibilmente in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; costituiranno titoli preferenziali la residenza nel Comune di Deliceto e l’esperienza professionale in ambito turistico o un percorso formativo precedente in ambito turistico/alberghiero/ristorazione.

Scegliere di partecipare a questo percorso significa investire nelle proprie capacità, spenderle nel settore turistiche e metterle a disposizione della propria comunità per favorirne lo sviluppo; acquisire le competenze necessarie per creare e gestire prodotti turistici esperienziali di successo; imparare a valorizzare le identità territoriali locali e promuovere il turismo sostenibile.

Il Comune di Deliceto crede fortemente nel potenziale del turismo esperienziale come leva di sviluppo per il territorio e per la valorizzazione delle sue identità locali. Con questo percorso formativo, intende investire nella formazione di nuove professionalità in grado di cogliere le sfide e le opportunità del turismo del futuro.

Per candidarsi, è necessario inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae e lettera motivazionale, entro le ore 12.00 del 02 agosto 2024.

L’Avviso, il programma didattico e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune di Deliceto https://comune.deliceto.fg.it/proroga-avviso-pubblico-di-selezione-per-la-partecipazione-al-percorso-formativo-per-esperto-nel-turismo/ (insieme al programma didattico e alla domanda di partecipazione).

Qualora il numero di domande supererà il numero di posti disponibili, ci si riserva il diritto di selezionare i candidati che si ritengono più adatti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] .