12 giugno 2024 – Quando il sole tramonta su Tokyo, la città si trasforma in un regno di luci e suggestive esperienze. Con il favore del buio, anche la sede centrale del Governo Metropolitano di Tokyo è protagonista del più grande spettacolo di video mapping mai realizzato, detentore del Guinnes World Record. In TOKYO Night & Light, un impressionante Godzilla di oltre cento metri d’altezza prende d’assalto le iconiche due torri dell’edificio progettato da Kenzo Tange. Proiettato tutti i weekend, Godzilla: Attack on Tokyo è solo uno dei tanti spettacoli di luci e musica che hanno luogo tutti le sere sulla facciata del famoso edificio situato a Shinjuku, uno dei quartieri più vivaci di Tokyo. Quando cala il sole, non resta che uscire e scoprire i suoi vicoli, i suoi paesaggi illuminati, la nightlife delle discoteche e i locali di arti tradizionali, così come gli spettacoli pirotecnici.

Tokyo illuminata è una visione che toglie sempre il fiato. Se si è ancora indecisi su come trascorrere la serata, può essere una buona idea salire su uno degli osservatori e lasciarsi ispirare dallo sfavillio della città sottostante, reso inconfondibile da TOKYO SKYTREE e Tokyo Tower. A Shinjuku, entrambe le torri del Palazzo del Governo Metropolitano costituiscono un ottimo punto d’osservazione, con due sale panoramiche situate a 202m d’altezza, aperte fino alle dieci di sera e, non da ultimo, accessibili gratuitamente. Volendo salire ancora più in alto, a poca distanza dalla stazione di Shibuya, vi è Shibuya Sky, una piattaforma di osservazione situata al 47° piano della Shibuya Scramble Square Tower, a 229m, che offre una vista panoramica di Tokyo a 360 gradi, partendo dal famoso Shibuya Scramble Crossing, l’incrocio pedonale più trafficato al mondo.

Shibuya, è un quartiere ricco di locali che consentono di tirare fino a tardi, come il CLUB THE PEPPER con i suoi robot umanoidi che, dopo aver prestato servizio tutta la giornata nel ristorante informale Pepper Parlor, la sera si scatenano in esibizioni di danza, trasformando la tavola calda in una discoteca. Sempre a Shibuya si trova un’istituzione della musica elettronica e techno a livello mondiale, il WOMB. Il locale, aperto nel 2000 e apparso tra l’altro nel film del 2006 Babel di Alejandro González Iñarritu, è dotato della più grande palla a specchi dell’Asia e di un sistema audio di prim’ordine con luci e laser, che vede esibirsi i più grandi artisti della scena elettronica di Tokyo e internazionale.

Gli amanti del genere non possono perdersi inoltre ZEROTOKYO, uno dei più grandi nightclub giapponesi di richiamo internazionale le cui sale occupano ben cinque piani della Tokyu Kabukicho Tower. L’edificio, inaugurato lo scorso anno, è alto 224 metri e ospita hotel, teatri, cinema, negozi e locali, tra i quali lo Shinjuku Kabuki Hall – Kabuki Yokocho, una food hall con 1.300 posti a sedere, in cui è possibile gustare piatti tipici dei ristorantini di strada. Uscendo nel quartiere di Kabukicho, a pochi passi dalla Tokyu Kabukicho Tower, si entra nel suo alter ego storico: Golden Gai, un labirinto di vicoli su cui si affacciano piccoli bar e ristoranti, che conservano il fascino della Tokyo anni ’50 e nei quali si può brindare con la gente del posto. Per chi vuole approfondire la propria conoscenza dell’intrattenimento tradizionale giapponese, a Nihombashi, sotto il millenario santuario Fukutoku, si trova il ristorante-teatro giapponese Suigian. Qui è possibile gustare piatti raffinati assistendo a spettacoli di teatro noh, di danza kagura.

Per vivere la notte di Tokyo non è comunque necessario chiudersi in un locale. Tra luglio e agosto, il cielo di Tokyo diventa teatro di suggestivi spettacoli pirotecnici, come il Festival dei fuochi artificiali sul fiume Sumida, che richiama ogni anno circa un milione di spettatori con ventimila fuochi e quest’anno si terrà il 27 luglio. Un modo speciale di osservare lo spettacolo è senz’altro dall’acqua, a bordo delle yakatabune, le tradizionali imbarcazioni sulle quali vengono offerti tempura e sashimi, da assaporare seduti sui tatami. In alternativa, si può concludere la giornata con una passeggiata serale per Kagurazaka, il quartiere di Shinjuku in cui il Giappone incontra la Francia. Definito la piccola Parigi di Tokyo, Kagurazaka è riconoscibile per le sue strade lastricate, le sue boutique chic e i suoi ristorantini francesi, a cui si affiancano ristoranti tradizionali, negozi di kimono, templi e santuari. In primavera le strade del quartiere ospitano il festival di arti performative tradizionali Kagurazaka Street Stage O-edo Tour, mentre a fine luglio si tiene il Kagurazaka Matsuri, durante il quale 18 gruppi di musicisti e ballerini formano una processione per danzare lungo la via principale.