Nata a Milano, come riportato da Corriere.it, Paola Marella aveva studiato architettura prima di diventare una delle personalità più amate della televisione italiana.

Dopo una carriera iniziale nel settore immobiliare, nel 2007 inizia la collaborazione con Discovery, partecipando a diversi programmi su Real Time, Sky Uno e La7, dove ha potuto riscoprire e condividere la sua passione per l’architettura e il design.

“Poter parlare di questi argomenti nei miei programmi mi ha fatto entrare nelle case degli italiani“, aveva dichiarato. Nel corso della sua carriera, però, la conduttrice ha anche parlato apertamente della sua lotta contro il tumore.

In un’intervista rilasciata a Panorama nel 2021, aveva detto: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva però oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla“.

Oltre al suo impegno in televisione, Paola Marella era una voce autorevole anche nel settore immobiliare, dove si è sempre battuta per la presenza e il riconoscimento delle donne.

“Le donne nel settore del Real Estate ci sono sempre state“, raccontava, sottolineando come la situazione sia notevolmente migliorata negli anni, con sempre più donne che ricoprono ruoli importanti e strategici.

Uno dei consigli che amava dare a chi la seguiva era quello di prestare attenzione alla “pianta” della casa, un elemento che considerava fondamentale: “Preferisco le case d’epoca, magari ristrutturate“…continua su