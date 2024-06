Ortona dei Marsi. “Tutelare l’ape ligustica e il miele italiano” è il titolo del convegno che si terrà nella sala consiliare del Comune di Ortona dei Marsi, domenica 23 giugno, a partire dalle 9.30.

“Il periodo che l’apicoltura italiana sta attraversando è molto difficile e critico”, spiegano gli organizzatori, “è a rischio un intero comparto produttivo fatto di piccole medie e grandi attività. Proprio in questo periodo di crisi è importante confrontarsi, informare e formarsi per poter superare la crisi. L’Associazione AdA Apicoltori d’Abruzzo, in collaborazione con il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con il patrocinio del Comune di Ortona dei Marsi, paese del Miele, ha organizzato per questo un convegno in cui si parlerà dell’ape italiana Apis mellifera Ligustica, sottospecie dell’Apis mellifera presente su gran parte del territorio italiano, fatta eccezione per la Sicilia dove c’è l’ape siciliana anch’essa autoctona”.

“In milioni di anni, la ligustica si è naturalmente evoluta sul nostro territorio” vanno avanti, “e ha tutte le caratteristiche per poter traghettare l’apicoltura fuori da questa crisi, per questo va tutelata salvaguardata e promossa. Di questo ne parleranno apicoltori professionisti e responsabili di associazioni nazionali come AIAAR e Miele in cooperativa”. Alla fine dell’incontro ci sarà un piccolo rinfresco per poter continuare anche a confrontarsi con gli esperti.