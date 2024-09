Ferrara non ha bisogno di presentazioni. È una bella città distesa nella parte nord orientale dell’Emilia Romagna che attrae ogni anno decine di migliaia di visitatori. Per la sua bellezza e importanza culturale, nel 1995 il suo centro storico è stato inserito dall’Unesco tra i beni Patrimonio dell’Umanità. Lo sviluppo urbanistico avvenuto durante il Rinascimento ne fece la prima capitale moderna d’Europa. Oggi è anche una delle poche città italiane a conservare il centro storico completamente circondato da un’intatta cinta muraria, pressoché immutata nei secoli.

Ferrara Film Festival: tutto è pronto per l’edizione 2024

Nel capoluogo estense sta procedendo spedito il conto alla rovescia per la 9^ edizione del Ferrara Film Festival in programma dal 21 al 28 settembre con un ricco calendario di eventi, oltre 65, che daranno lustro all’intera manifestazione.

Per quanto riguarda i film in rassegna, parte saranno proiettati al Teatro Nuovo di Ferrara, altri presso la nuova multisala Notorious Cinemas Ferrara ed in Sala Estense in Piazza del Municipio dove verranno svolti anche convegni di settore.

<<Dopo il successo dello scorso anno – racconta Riccardo Cavicchi, Presidente del Ferrara Film Festival – grazie alle grandi collaborazioni messe in campo, abbiamo preparato un’edizione veramente di altissimo livello e, nonostante il limitato budget a disposizione, abbiamo previsto l’accesso gratuito a tutte le proiezioni, previa registrazione sul sito del Festival. Ringraziamo, innanzitutto, il Comune di Ferrara, la Regione Emilia Romagna e il nostro main sponsor Mazda – Autrosalone Cavour, per il prezioso contributo che è anche un suggello all’importanza raggiunta dal Festival>>.

Tanti gli eventi a tema

Oltre alle proiezioni è stato messo a punto un fitto tabellone che include eventi a tema e di beneficenza in collaborazione con il Lions Club di Ferrara Piazza Ariostea, masterclass, convegni, concorsi a tema e attività di cineturismo organizzati dal nuovo Comitato Direttivo del Ferrara Film Festival, composto da Confcommercio Ferrara, con il Presidente Marco Amelio e il Direttore Davide Urban, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara con la Presidente Anna Quarzi, Università di Ferrara coordinato dal Prof. Alberto Boschi, il Centro Ricerche Documentazioni e Studi Economico Sociali di Ferrara e dal Presidente Cinzia Bracci e FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) coordinata dal noto giornalista e critico cinematografico Paolo Micalizzi, che ricopre anche il ruolo di Senior Advisor del festival.

Presenti ospiti importanti

Tra gli ospiti che presenzieranno a questa edizione del Festival, spiccano nomi di rilievo come Franco Nero, Anna Galiena, Katia Ricciarelli. Saranno inoltre presenti personalità quali Enrica Fico Antonioni, Filippo Contri, Martina Ferragamo, e altri volti noti del panorama artistico italiano e internazionale.

Nella giornata inaugurale, omaggio a Sandra Milo

Il via sabato 21 al Cine Village di piazza Trento e Trieste. Alle 21, nel vicino Teatro Nuovo, andrà in scena la Cerimonia di Apertura con la special host Valeria Marini. A seguire la consegna di due prestigiosi riconoscimenti: i Dragoni d’oro all’Eccellenza Artistica al regista internazionale Abel Ferrara e all’attrice Carol Alt.

Nel corso della stessa serata sarà poi proiettato, sempre al teatro Nuovo, il docufilm “Salvatrice – Sandra Milo Si Racconta” per rendere omaggio a Sandra Milo, scomparsa pochi mesi fa. Presente la regista del film, Giorgia Wurth, che riceverà il Premio all’eccellenza artistica.

Al termine, spazio alla Premier con Firebrand, un film storico diretto da Karim Aïnouz, con un cast di eccezione dove spiccano Jude Law, Alicia Vikander, Eddie Marsan.

La pellicola, liberamente tratta dal romanzo “La mossa della regina” (2013) di Elizabeth Fremantle, è incentrato sulla figura della regina consorte Caterina Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII d’Inghilterra.

<<Il Ferrara Film Festival – ha poi detto il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni – è un appuntamento che fa bene alla città. Rappresenta un’occasione per far conoscere Ferrara e attirare un pubblico estremamente vasto, da cui scaturisce un indotto importante nell’arco di una settimana di eventi. Ci tengo a ringraziare l’organizzazione che ha reso possibile questa manifestazione, sono impaziente di assistere a questa edizione e al decennale del 2025>>.

