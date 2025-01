Con la chiusura del secondo anno del Progetto triennale Eccebio, cofinanziato dall’Unione Europea in collaborazione con UNAPROL – Consorzio Olivicolo Italiano, si celebra un percorso di successo nei mercati di Italia, Francia, Germania e Belgio. Nato con l’obiettivo di valorizzare l’Olio Extra Vergine di Oliva biologico e le olive da tavola biologiche europei come simboli di qualità, sostenibilità e tradizione, il progetto continua a generare crescente interesse e partecipazione tra consumatori e operatori del settore.

Coinvolgimento diffuso: un impatto concreto

Le attività promozionali, supportate da una costante comunicazione social, hanno toccato una rete ampia e diversificata tra punti vendita, ristoranti, istituti alberghieri, studenti, chef e operatori del settore, oltre a consumatori appassionati di gastronomia nei quattro Paesi target.

In Italia, partner come la storica catena Ricci il Salumiere a Roma e Cavalletti hanno confermato il loro ruolo chiave, realizzando 140 giornate di promozioni e degustazioni nel cuore di Roma. La catena Conad ha rafforzato il legame con la capitale coinvolgendo tre dei suoi punti vendita più strategici, portando l’Olio Extra Vergine di Oliva biologico e le olive biologiche direttamente sulle tavole dei consumatori, contribuendo a un cambiamento positivo nelle loro abitudini di acquisto. In Germania, con 100 giornate di promozione da Monaco a Dresda e Ravensburg, catene di rilievo come Conti Import, Italmarket e Feinkost Spina hanno giocato un ruolo determinante. Anche qui, i consumatori hanno avuto l’opportunità di scoprire non solo i benefici per la salute di una dieta ricca di Olio Evo e olive biologiche, ma anche di apprendere come scegliere il prodotto giusto per ogni preparazione. L’impegno nei punti vendita è stato ulteriormente potenziato da una campagna di direct mailing, che ha visto protagoniste le ricette stellate della Chef Iside De Cesare. Le sue creazioni hanno trasformato il ricettario Eccebio, curato con maestria e arricchito dagli abbinamenti di oli 100% biologici europei, in una guida pratica per un acquisto consapevole.

In Francia, invece, dieci ristoranti parigini hanno aderito con entusiasmo, ospitando più di 100 giornate dedicate all’Olio Extra Vergine di Oliva biologico, che hanno coinvolto avventori, chef e content creator nella celebrazione di un prodotto simbolo di eccellenza europea.

Non solo promozioni, ma anche formazione e futuro

Un capitolo significativo del progetto è stato dedicato ai seminari formativi presso istituti alberghieri, concepiti su misura per ispirare le giovani promesse della gastronomia e approfondire la conoscenza dell’Olio EVO biologico europeo e delle Olive da tavola BIO.

In Italia, l’IPSEOA Vincenzo Gioberti ha ospitato tre incontri in una sola giornata, coinvolgendo 120 studenti. L’evento è stato introdotto dalla giornalista Chiara Giallonardo, che ha sottolineato l’importanza di iniziative volte a sensibilizzare i giovani talenti della ristorazione. A seguire, Nicola Di Noia, direttore generale di Unaprol e consigliere della Fondazione EvooSchool Italia, ha tenuto una lezione dedicata all’Olio Extra Vergine di Oliva Biologico, esplorandone le tecniche di produzione, le certificazioni e i benefici per la salute. Anche in Francia il progetto ha lasciato il segno: nella prestigiosa cornice dello storico palazzo della Prefettura di Nizza si è tenuto un seminario che ha coinvolto 86 partecipanti, tra studenti, docenti, rinomati chef e ristoratori della Costa Azzurra. In Belgio, invece, sarà l’Università di Liegi – Gembloux Agro-Bio Tech a ospitare un evento che promette di essere una svolta per i giovani professionisti del settore agroalimentare. Gembloux essendo un polo d’eccellenza per l’innovazione e la ricerca in ambito agricolo e alimentare, si è dimostrata il contesto ideale per approfondire la conoscenza di un prodotto cardine della dieta mediterranea.

“Un bene per te e per la natura”

Con il successo dei primi due anni, Eccebio si conferma un progetto dal forte impatto educativo e promozionale. Le attività condotte in Italia, Francia, Germania e Belgio hanno dimostrato come qualità e sostenibilità possano essere protagoniste nel settore agroalimentare, generando entusiasmo tra studenti, chef e consumatori. L’energia e la passione che hanno animato ogni iniziativa continueranno a guidare il progetto nell’ultimo anno, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra la tradizione alimentare europea e i valori di una cultura gastronomica sostenibile e consapevole.