Nuovo impulso in Sicilia all’attivazione delle Comunità energetiche rinnovabili, che ad oggi sono meno di 15. Dopo il bando con cui il Dipartimento Energia della Regione siciliana ha assegnato risorse a 331 Comuni per elaborare lo studio di fattibilità tecnico-economica, sarà pubblicato, possibilmente entro il prossimo mese di febbraio, un nuovo bando, dotato di 62 milioni di euro del Po Fesr 2021-2027, con il quale sarà finanziata la realizzazione degli impianti fotovoltaici a servizio delle Cer.

Lo ha annunciato oggi Roberto Sannasardo, Energy manager della Regione siciliana, intervenuto al convegno organizzato da Unioncamere Sicilia sulle Cer nell’ambito del progetto “Transizione energetica” finanziato da Unioncamere nazionale a valere sul Fondo perequativo 2023-2024.

Sannasardo ha spiegato che, grazie ai fondi del primo bando, sono già 7 i Comuni che hanno completato lo studio di fattibilità e che sono pronti a passare alla fase operativa. Gli altri avranno tutto il tempo di accedere al nuovo bando che, per favorire l’istituzione delle Cer, prevede che l’iniziativa capofila possa essere assunta da qualsiasi soggetto appartenente alla comunità, purchè – condizione obbligatoria – il Comune aderisca alla Cer anche se non ne sarà capofila o gestore.

“Per la Regione – ha spiegato Sannasardo – è fondamentale la presenza dell’ente pubblico nella Cer per garantire lo scopo sociale dell’iniziativa, che è principalmente quello di combattere la povertà energetica e rendere salubri le abitazioni dei soggetti più fragili della comunità, seguito dall’abbattimento della bolletta per tutti gli aderenti, cittadini e imprese”.

Sannasardo ha sottolineato che “da quest’anno il prezzo dell’energia viene calcolato a livello di singola zona. Per cui più rinnovabili ci saranno in Sicilia e meno costerà l’elettricità. Questo renderà competitivo il nostro territorio e attrarrà imprese che potranno venire qui a produrre abbattendo i costi energetici”.

In questo senso, ha aggiunto Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, “si inserisce il nostro progetto: Unioncamere Sicilia punta sulle Comunità energetiche rinnovabili proprio perché la produzione green nell’Isola ancora copre solo un terzo del fabbisogno, mentre puntando sul fotovoltaico potremo ridurre la dipendenza dalle costose fonti fossili”.

Durante il convegno è stato riferito che, a livello nazionale, dei 2,2 miliardi di euro finanziati dal “Pnrr” per le Cer sono stati utilizzati meno di 100 milioni e che la possibilità di richiedere questi fondi scadrà il prossimo 31marzo. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica starebbe studiando una proroga dei termini e un innalzamento della soglia di accesso estendendola ai Comuni fino a 15mila abitanti. Quindi, fino ad allora, l’unica possibilità disponibile per finanziare le Cer in Sicilia sarà il bando regionale di imminente pubblicazione.