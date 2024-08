Senigallia in provincia di Ancona è una delle località marchigiane a più alta vocazione turistica. Una cittadina dove tutti i sensi sono in festa, destinazione, ideale per chi cerca una vacanza all’insegna di relax, divertimento e scoperta . I suoi punti di forza sono il mare cristallino, la spiaggia dorata e vellutata e la vivace vita notturna.

Molto interessante anche il centro storico che ricalca l’impostazione urbanistica dell’antica Sena Gallica (l’odierna Senigallia), una delle colonie romane che presidiavano la costa del medio Adriatico.

Rotonda a Mare e Rocca Roverasca: simboli della città

Uno dei suoi tanti must è la “Rotonda“: un luogo unico e inimitabile che rimane dolcemente sospeso tra cielo, terra e mare. Un lungo pontile la collega con la Spiaggia di Velluto, vanto della Senigallia balneare: 13 chilometri di sabbia dorata e finissima, morbida e lieve al tatto, proprio come un velluto. Qui da tempo sventolano le bandiere Blu e Verde. La prima premia i litorali che garantiscono qualità delle acque di balneazione, attenzione alla gestione ambientale, servizi e sicurezza in spiaggia, informazioni al turista. La seconda è invece assegnata annualmente dai pediatri a quella spiagge a “misura di bambino”.

Tappa irrinunciabile di ogni visita è la Rocca Roveresca. Un monumento maestoso e misterioso ed uno straordinario libro di storia che oggi ospita mostre d’arte ed interessanti manifestazioni culturali.

Senigallia Città Gourmet: il gusto in tutte le sfaccettature

Dal 24 al 30 agosto nella suggestiva cornice dei giardini della “Rocca” torna “Senigallia Città Gourmet”, una manifestazione giunta alla quarta edizione che celebra il gusto in tutte le sue sfaccettature.

Dopo il successo della scorsa edizione espande il proprio format e prolunga per l’intera settimana le esperienze culinarie, gli incontri e le degustazioni, con un ricco programma di incontri serali che vedranno la partecipazione di figure di rilievo della gastronomia locale e nazionale.

Inoltre la kermesse, organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con Tipicità, si svolge per la prima volta all’interno della Fiera Campionaria di Senigallia, una consolidata manifestazione espositiva allestita da Cna Ancona che da oltre 30 anni porta nella cittadina della Spiaggia di Velluto centinaia di aziende, artigiani e commercianti del territorio e di tutta Italia.

Senigallia e la R ete delle Città Gourmet

“Senigallia Città Gourmet” rappresenta un riconoscimento all’evoluzione del gusto ed alla qualità dell’offerta gastronomica e di accoglienza di Senigallia, una città che si distingue per avere la più alta densità di stelle Michelin in rapporto alla popolazione, simbolo di una qualità diffusa che permea ogni aspetto della vita cittadina.

Per sottolineare queste caratteristiche, lo scorso anno proprio nella città balneare marchigiana ha preso avvio una strategia mirata alla costruzione di un’articolata “Rete delle Città Gourmet”, cioè di quelle realtà depositarie di un particolare appeal enogastronomico ma che, nel contempo, presentano un significativo indice di alta qualità della vita, una testimonianza del “buon vivere” in ogni suo aspetto: dall’enogastronomia al fashion, dall’arte al paesaggio, dal wellness al design, per spingersi fino ai nuovi modelli di strategia urbana. In un’espressione, lo stile di vita gourmet, quel buongusto capace di coinvolgere tutti i sensi!

L’apertura del programma è affidata alla seconda edizione della “Jame Session delle Città Gourmet” che sarà condotta da Tinto, volto e voce noti Rai. Questo appuntamento ha come protagoniste Isola della Scala e San Vito Lo Capo, rispettivamente rappresentate da Gabriele Ferron, maestro dei risotti, e Giovanni Torrente, poeta del cous cous. I due chef proporranno piatti che incarnano le tradizioni dei loro territori, offrendo al pubblico un viaggio gastronomico unico da un estremo all’altro dell’Italia.

Gli appuntamenti della “Settimana Gourmet”

In dettaglio gli appuntamenti della kermesse “Senigallia Città Gourmet” 2024 una manifestazione che rappresenta l’essenza del vivere gourmet, dove l’alta qualità non è solo un’etichetta, ma un modo di vivere che si riflette in ogni angolo della città.

Lievito & Fermento: Pandefrà Story

Domenica 25 agosto-ore 18.30. La food-blogger Ilaria Cappellacci condurrà alla scoperta del progetto Pandefrà, che esplora la storia millenaria del pane e le sue recenti evoluzioni nel panorama nazionale.

Pancake sul velluto

Domenica 25 agosto-ore 21.00. Un viaggio nella storia di Pozzo Blend, una pasticceria raffinata con un percorso che affonda le radici in un antico pozzo dei desideri.

Alieni & adriatici: gusti di mare a confronto

Lunedì 26 agosto-ore 18.30. L’Adriatico del futuro con Gian Marco Luna, direttore IRBIM CNR, e due protagonisti: il Granchio Blu di Blueat e l’alga Ulisse della Coop. ITACA.

Il dark spritz marchigiano

Martedì 27 agosto-ore 18.30. Assapora l’anteprima del nuovo “Dark Spritz” marchigiano, realizzato con Vernaccia di Serrapetrona DOCG e altre eccellenze locali.

VinRibelli: viaggio nel vigneto Marche

Martedì 27 agosto-ore 21.00. Esplorazione di vini marchigiani attraverso una degustazione guidata, condotta dalla giornalista Daniela Gurini e da Stefano Isidori, Presidente AIS Marche, alla scoperta dei vitigni più celebri e di quelli meno conosciuti.

Il backstage di Senigallia: RetroGusto

Mercoledì 28 agosto-ore 18.30. Ripercorrendo gli aromi dell’Amaro Que, Erika Mariniello condurrà i presenti tra le colline della Val Mivola, l’anima green dell’entroterra di Senigallia.

Aromi appenninici: Trota e Mela Rosa

Mercoledì 28 agosto-ore 21.00. I sapori appenninici saranno protagonisti di un gustoso esperimento guidato dallo chef Simone Massi. La Trota incontra la Mela Rosa per dare vita ad un’esperienza unica.

Cioccolati coraggiosi

Giovedì 29 agosto-ore 18.30. Dimenticate tutto quello che sapete sul cioccolato! Il conduttore di Caterpillar AM, Marco Ardemagni, racconta l’esperienza di Chocolate for Family, con un’incursione dei due pizzaioli Leonardo Ronchetti e Luca Santarelli.

Aperitivo totale: Patatas Nana & friend

Venerdì 30 agosto-ore 18.30. Marco Ardemagni chiude la settimana Gourmet con l’aperitivo rivoluzionario di Patatas Nana, accompagnato dall’idromele di Giorgio Poeta, per un’esperienza indimenticabile.

Ulteriori info

“Senigallia Città Gourmet” è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed Anci Marche. Tutte le info sul sito www.tipicitaexperience.it.