La pasta risottata si fa direttamente in padella: il risultato è un piatto molto cremoso e saporito, che delizierà tutti gli amanti dei primi piatti. Noi oggi vi proponiamo la pasta risottata alle zucchine, che abbiamo arricchito con della salasiccetta, ma per una versione vegan friendly, omettete l’insaccato e tutti potranno gustarla!

Pronti? Iniziamo subito a fare la pasta risottata! Ingredienti:

• 360 g di pasta corta

• 2 l di brodo vegetale

• 2 zucchine

• 150 g di salsiccetta difficoltà: facile

persone: 4

preparazione: 10 min

cottura: 20 min

Scaldate il brodo vegetale. Fate cuocere la pasta coprendola con il brodo vegetale fino al completo assorbimento del liquido. Nel frattempo lavate le zucchine e tagliatele a dadini. Date la stessa forma anche alla salsiccia e buttate tutto nella stessa padella, esattamente come se fosse un risotto. I succhi rilasciati si mescoleranno per bene con il brodo e la pasta e daranno al vostro piatto un gusto più intenso. Se invece siete più per i sapori delicati cuocete gli altri ingredienti a parte e uniteli a cottura quasi ultimata.

Conservazione

Questa pasta insolita, ma vincente, è consigliabile mangiarla al momento quando la mantecatura è perfetta e la salsa con le zucchine calda e avvolgente. Sconsigliamo quindi la conservazione in frigorifero così come la congelazione in freezer.

Fonte https://primochef.it/pasta-risottata-alle-zucchine/ricette/?