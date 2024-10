Certo questo dovrebbe essere lo spirito di una partita di calcio : ricordare gli ostaggi che da oltre un anno si trovano nelle mani di Hamas chissà dove ed a casa di chi .

La speranza che può leggersi attraverso gli striscioni mostra una bella tifoseria , libera da scontri faziosi e posizioni politiche ma semplicemente il ricordo verso esseri umani sottratti alla propria vita che chiedono di ritornare a casa .

Italia – Israele con gli striscioni di entrambe le bandiere con i simboli definiti ma uniti al tempo stesso , una stella di Davide dentro la bandiera dell Italia emoziona chiunque perché ciò dimostra la potenza dello sport .

Nell antica Grecia durante le Olimpiadi venivano sospese tutte le guerre in corso , ognuno si occupava di seguire lo sport in tutte le discipline e la grande civiltà greca poneva le basi di oggi per il cessate il fuoco durante le feste religiose o istituzionali .

E anche oggi allo stadio di Udine ai grandi striscioni con le bandiere ed i due simboli delle nazionali , brilla il lungo striscione che come monito forte urla di liberare gli ostaggi .

Ecco che il pallone è riuscito in quello in cui diplomazia , politica e istituzioni in genere fanno fatica a raggiungere nel conflitto medio orientale : libertà di parola e chiarezza di sentimenti .

Grazie Italia , grazie calcio