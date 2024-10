Per l’ottavo anno consecutivo, la testata sportiva SuperNews promuove una borsa di studio rivolta agli studenti universitari italiani. Per aggiudicarsela, gli studenti che intenderanno partecipare all’iniziativa dovranno realizzare un progetto che abbia come tema il “calcio romantico” dei gloriosi anni ‘90.

La borsa di studio, del valore di 500 euro, potrà coprire le spese sostenute per i libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento.

L’iscrizione è gratuita e potrà essere fatta sul sito istituzionale dell’iniziativa:

https://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html

“Il programma ‘Borsa di Studio SuperNews’ – commenta lo staff della testata – intende valorizzare e facilitare lo sviluppo di nuove professionalità in ambito umanistico, premiando studenti e appassionati meritevoli che abbiano già dimostrato, durante

il loro percorso accademico, una forte propensione per nuovi media, comunicazione e giornalismo”.

Ai candidati è richiesta la realizzazione di una rubrica sportiva (documento in formato word, pdf o powerpoint) pensata per soddisfare le logiche dei social network (Facebook o Instagram) che abbia l’obiettivo di rievocare imprese, leggende e aneddoti di quel periodo d’oro del calcio che sono stati gli anni ‘90, mettendo in luce similitudini e/o discrepanze rispetto all’attualità calcistica. La rubrica potrà avere taglio satirico, narrativo, statistico o analitico. Il progetto presentato dovrà inoltre prevedere la creazione di un logo, che diventerà il simbolo ufficiale dello spazio web che ospiterà la rubrica.

Per candidarsi occorre:

1. Essere uno studente iscritto a un’università italiana e, in particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia;

2. Poter dimostrare l’impegno e l’interesse, nel proprio percorso accademico, per il mondo del giornalismo sportivo attraverso:

– Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti;

– Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo dello sport e, in particolare, per il calcio. La lettera motivazionale dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La domanda di partecipazione e il progetto dovranno essere presentati entro e non oltre il 31 Dicembre 2024.