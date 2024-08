Nel frattempo, prosegue il tour internazionale del modello di stile che dal suo debutto (avvenuto il 30 agosto dell’anno scorso) prende parte alle più rilevanti manifestazioni automobilistiche internazionali. Tra queste il concorso d’eleganza di Villa d’Este , dove si è aggiudicata l’ambito titolo “ Design concept award ”, ed il più recente Goodwood Festival of Speed , che ha rappresentato il debutto della fuoriserie ad un evento pubblico fuori dai confini italiani.

A quasi un anno dalla sua presentazione presso il Museo di Arese il team di ingegneri Alfa Romeo è focalizzato sullo sviluppo dinamico della Fuoriserie che, limitata a soli 33 esemplari, ha la duplice ambizione di offrire performance d’eccellenza in pista, senza compromessi in termini di comfort e semplicità di utilizzo anche nell’impiego quotidiano.

Da ora in poi gli appassionati possono apprezzare anche il ruggito tipicamente Alfa Romeo della versione equipaggiata dal motore biturbo V6 da oltre 620 Cv .

Ad oggi, chi ha avuto modo di incontrare personalmente il prototipo di stile della nuova 33 Stradale ha potuto apprezzarne, in modalità esclusivamente statica, il design unico che reinterpreta in modo scrupoloso e rispettoso gli stilemi della 33 Stradale del 1967.

