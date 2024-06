Martin Barre, storico chitarrista dei Jethro Tull, sarà in Italia con lo spettacolo “A brief history of Tull”. Quattro live imperdibili dove il pubblico potrà ascoltare i classici del repertorio della band che ha rappresentato una parte importante della storia del rock, inclusi brani che non sono stati eseguiti da diversi anni. L’immenso e variegato catalogo di lavori dei Jethro Tull comprende folk, blues, musica classica e heavy rock.

Barre si esibirà il 26 luglio a Narcao (Sardegna); al Narcao Blues Festival; il 27 luglio a Sigillo (Perugia), Villa Anita; il 28 luglio a Livorno, Fortezza Nuova; il 30 luglio a Cervarese Santa Croce (Padova), Castello San Martino della Vaneza, per l’evento Rock at the castle, concerto aperto da Le Orme (band italiana che ha fatto la storia del Prog Rock).

Sul palco con Martin Barre la band che lo accompagna da anni: Alan Thomson al basso, Terl Bryant alla batteria e Dan Crisp alla voce.

Appuntamento a luglio con la storia della rock.

MARTIN BARRE “A Brief History of Tull” Tour 2024

26 luglio Narcao (Sardegna) – Narcao Blues Festival

27 luglio Sigillo (Perugia) – Villa Anita

28 luglio Livorno – Fortezza Nuova

30 luglio Cervarese Santa Croce (Padova) – Castello San Martino della Vaneza “Rock at the castle” – concerto aperto da Le Orme