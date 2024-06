Lo scorso 18 maggio, giorno del suo compleanno, Paolo Vallesi ha pubblicato il nuovo singolo Per Te su etichetta Clodio Music (disponibile in digitale su tutte le piattaforme e negozi on line) e da domani, venerdì 7 giugno, sarà in rete il videoclip della canzone, per la regia di Michele Vitiello e la consulenza di Niccolò Carosi (https://youtu.be/5sxZwMHxbKk? si=gy6zt_BziAwc7RDm).

In chiave introspettiva il video vuole essere un fermo immagine di quelle riflessione profonda in cui Paolo Vallesi fa riferimento fin dalle prime parole del brano. Un confronto leale con se stesso e con gli altri: fra luci ombre, attese e slanci, rinunce e doni che la vita ci offre, sempre. «Questo brano vuole essere un messaggio semplice, – dichiara Paolo Vallesi – non pretende di offrire soluzioni, ma solo una presa di coscienza, ricordando che questo mondo e questa vita sono di tutti non solo di qualcuno. Ci stiamo purtroppo ormai abituando a vedere immagini e situazioni sconvolgenti con una normalità come se fossimo rassegnati all’idea che c’è chi fa e chi subisce. Avere l’opportunità di poter dire qualcosa attraverso le parole di una canzone è qualcosa di molto importante per me, quindi canto del mondo che vorrei e che voglio, un mondo che appartiene a tutti, fatto per la nostra unicità e libertà. Un mondo che è fatto per ognuno di noi e quindi è fatto anche per te».

Paolo Vallesi sarà in tour questa estate: tutte le date aggiornate su www.vallesi.com