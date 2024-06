Il Prof. Bamrah, psichiatra consulente senior presso la Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust (GMMH), riconosce una “crisi della domanda tale, che non permette più ai servizi medici tradizionali di far fronte all’aumento dei casi”. La soluzione potrebbe risiedere in interventi di salute mentale non medici, come lo yoga e la meditazione.

“Il ritmo della vita è diventato così frenetico che spesso non c’è spazio nella testa per la chiarezza di pensiero, e questo è proprio il motivo per cui le persone sono stressate e esaurite. In qualità di medico, sono ovviamente ben consapevole dei benefici dei farmaci, ma nella mia pratica clinica