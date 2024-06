Le Terme dell’Emilia Romagna si confermano un punto di riferimento nel panorama del benessere termale, offrendo un ambiente ideale non solo per gli adulti ma anche per i più piccoli. Da sempre dedite alla prevenzione, cura e promozione del benessere, rappresentano l’ambiente perfetto per migliorare e proteggere la salute dei bambini, grazie a reparti pediatrici dedicati e personale altamente qualificato.

Le acque termali, veri e propri farmaci naturali con proprietà terapeutiche riconosciute dal Ministero della Salute, sono i grandi protagonisti dell’offerta delle Terme dell’Emilia Romagna dedicata ai bambini. In particolare, le cure inalatorie con acque sulfuree e salsobromoiodiche sono consigliate per il trattamento delle infezioni ricorrenti delle alte e basse vie respiratorie e delle ipertrofie adenotonsillari, patologie particolarmente frequenti nei bambini come quelle relative alla sordità provocata dal catarro. Senza dimenticare l’efficacia dimostrata da queste acque nel trattamento delle dermatiti atopiche e degli eczemi, grazie alle loro proprietà antisettiche e decongestionanti. I bagni in queste acque alleviano il prurito, migliorano il trofismo cutaneo e accelerano la guarigione offrendo un sollievo significativo ai piccoli pazienti affetti da queste condizioni.

Cio’ che rende unica l’offerta dei centri termali dell’Emilia Romagna per i piccoli ospiti e’ la capacità di trasformare i trattamenti terapeutici in momenti di gioco e divertimento. Le nuvole di vapore, gli aerosol e i bagni diventano occasioni di svago, dove il sorriso dei piccoli pazienti accompagna la cura. Questo approccio non solo rende più piacevole l’esperienza termale per i piccoli, ma assicura anche il completamento sereno e efficace del ciclo di cure. Il tutto in un ambiente accogliente e rilassante per tutta la famiglia, immersi negli incantevoli paesaggi dell’Emilia Romagna e lontani dal trambusto quotidiano.

Alle Terme dell’Emilia Romagna, per i più piccoli ingresso gratuito

nei parchi tematici della Romagna!