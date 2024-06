A290 racchiude in una carrozzeria da city car sportiva le piacevoli sensazioni che si provano al volante di A110. Sviluppata in perfetta continuità con il Dna di Alpine, A290 è compatta, agile ed in grado di offrire ottime prestazioni facilmente fruibili, garantendo tutto il comfort nella guida quotidiana.

Con la piattaforma elettrica progettata da Ampere ed i servizi energetici forniti per ottimizzare la ricarica a domicilio, tra cui Mobilize PowerBox , rientra in un ecosistema elettrico completo per offrire un’esperienza ottimale.

Con un design accattivante, caratteristiche tecniche di prim’ordine, connettività super completa e tante possibilità di personalizzazione della guida, A290 è una vera Alpine, un’auto di nuova generazione progettata per vivere nell’era elettrica. È stata concepita per conquistare una nuova clientela, uomini e donne, in parte orientata alle prestazioni e in parte più interessata allo stile.

Prodotta nello stabilimento di Douai, presso il Centro ElectriCity, ha un motore elettrico a sua volta realizzato in Francia, nella Megafactory di Cléon, mentre la batteria sarà prodotta in Francia dall’estate 2025.

Philippe Krief, CEO di Alpine: <<Alpine A290 è il primo modello della nuova generazione elettrica che inaugura nel migliore dei modi il nostro Dream Garage. Una city car sportiva che segna l’apertura di Alpine ad un pubblico più vasto e riporta in auge una categoria finita nel dimenticatoio, quella delle hot hatch, molto apprezzate per il piacere di guida che procurano>>.