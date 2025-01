Un risultato importante raggiunto grazie alla generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”, svoltasi lo scorso anno prima del periodo natalizio.

Pistoia, 30 gennaio 2025 – Conad Nord Ovest annuncia oggi la raccolta di 943.700 euro a sostegno di 8 ospedali e reparti pediatrici nelle Comunità in cui opera, a seguito dell’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno.

La raccolta è stata resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney.

Per ogni campanella distribuita, Conad Nord Ovest ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare ad otto ospedali nelle regioni in cui opera per finanziare progetti pediatrici, dando così un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio.

“Un risultato davvero straordinario quello raggiunto quest’anno, ancor di più se letto alla luce delle tante difficoltà ed incertezze economiche. Incertezze che evidentemente non minano il profondo senso di solidarietà e partecipazione delle nostre comunità – ha dichiarato il Presidente di Conad Nord Ovest Roberto Toni. – Per Conad Nord Ovest, questa iniziativa rappresenta un modo autentico di essere vicini ai territori in cui operiamo ed un’azione concreta per dare voce ad uno dei nostri pilastri strategici, quello della sostenibilità. Sostenibilità sociale alle persone ma anche ambientale in questo caso, vista la scelta per materiali riciclati. Gli ospedali pediatrici sono luoghi di cura e speranza e sapere che il nostro impegno, insieme a quello dei nostri clienti, contribuisce a sostenere progetti così importanti, ci riempie di gratitudine e responsabilità. È grazie al coinvolgimento di tutti – dai clienti ai soci – che possiamo fare la differenza e trasformare questa straordinaria energia solidale in un supporto reale per gli ospedali e per chi, ogni giorno, si dedica a costruire un futuro migliore per i più piccoli.”

Le iniziative di solidarietà promosse da Conad Nord Ovest nel periodo natalizio contribuiscono da anni al supporto degli ospedali e reparti pediatrici delle regioni in cui opera, con risultati davvero preziosi, tanto da aver permesso di donare fino ad oggi complessivamente oltre 6 milioni di euro.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto nazionale Conad a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, ai quali solo in questa edizione ha donato complessivamente 2,2 milioni di euro offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

Gli ospedali e i reparti pediatrici, nel territorio di Conad Nord Ovest, beneficiari delle donazioni sono:

Ospedale Bambino Gesù e Fondazione Bambino Gesù – Roma

– Roma Associazione Il Paese dei Cuori per la Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite presso l’ARNAS G. Brotzu – Cagliari

per la Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite presso l’ARNAS G. Brotzu – Cagliari Fondazione Luigi Donato per Monasterio – Massa

– Massa Fondazione Policlinico Sant’Orsola – Bologna

– Bologna Associazione Pollicino per Neonatologia del Policlinico di Modena – Modena

per Neonatologia del Policlinico di Modena – Modena Fondazione Gaslini Insieme – Genova

– Genova Ospedale Beauregard per la Pediatria e Neonatologia, facente parte del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Usl Valle d’Aosta – Aosta

per la Pediatria e Neonatologia, facente parte del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Usl Valle d’Aosta – Aosta FORMA – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita – Torino

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.