Iniziare a pianificare i pasti almeno una settimana prima della partenza può essere la soluzione per evitare di trovarsi il giorno prima di partire con ancora diversi cibi freschi da consumare. Fare la spesa in modo attento acquistando lo stretto necessario è un modo utile per evitare gli sprechi. Così come utilizzare app antispreco come Too Good To Go può essere un valido alleato, per unire gesto concreto e risparmio. Inoltre, preparandosi con anticipo, è possibile utilizzare gli ingredienti che sono già in casa per sperimentare ricette creative e anti-spreco: questo aiuterà a ridurre al minimo gli acquisti superflui, risparmiando in vista di pranzi e cene durante le ferie, e a utilizzare tutto ciò che è ancora buono. Sui canali social di Too Good To Go, sono disponibili tante idee e ricette da cui lasciarsi ispirare.