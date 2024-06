Ogni anno, il 4 di giugno, si celebra la Giornata internazionale dei Bambini Innocenti Vittime di Aggressioni, con lo scopo di riconoscere il dolore sofferto dai piccoli di tutto il globo, sottoposti ad abusi fisici, mentali ed emotivi.

Questa celebrazione ribadisce l’impegno delle Nazioni Unite nel proteggere i diritti dei più piccoli, sotto la guida della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato internazionale sui diritti umani più rapidamente e ampiamente ratificato nella storia.

In occasione di questa giornata Lunedì 3 giugno nel pomeriggio, i volontari della Fondazione Gioventù per i Diritti Umani hanno organizzato una distribuzione di opuscoli informativi gratuiti sulla dichiarazione universale, nel centro città di Senigallia.

I volontari hanno distribuito centinaia di questi opuscoli a tutti i cittadini, anche più giovani, per lanciare un messaggio di rispetto dei 30 diritti umani.

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (Youth for Human Rights International) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 per insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo che diventino sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora cresciuta in un movimento globale di individui, gruppi e leader nazionali e comunitari che stanno diffondendo il messaggio di ciò che sono i diritti umani e di come implementarli e proteggerli. Questo in linea con le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard che scrisse: “I diritti umani devono diventare una realtà non un sogno idealistico.”

I volontari di YHRI in Italia sono disponibili per fornire il materiale gratuito sui diritti umani e per consegnare il Pacchetto Educativo ad Insegnanti ed Educatori per creare nuovi progetti sui diritti umani.