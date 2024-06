La rivoluzione elettrica è sempre più vicina, e Zero Motorcycles lo sa bene. Per accelerare il passaggio verso questa nuova forma di mobilità sostenibile il brand californiano ha deciso di mettere in campo diversi strumenti, tra cui una promozione che esclude la necessità di dover versare un acconto iniziale al momento dell’acquisto e comprende la possibilità di ottenere un finanziamento a interessi zero per diventare proprietari di uno dei suoi incredibili modelli.

Oggi salire in sella a una Zero è sempre più facile, si potrà scegliere tra una delle tante novità della gamma 2024 come la Zero DSR, la dual sport guidabile con patente A2, oppure puntare ai modelli top di gamma del brand come la Zero SR/F, la SR/S o la DSR/X o ancora scegliere tra i modelli da 11 kW, come la Zero S, guidabili con patente A1. Con Zero Motorcycles il futuro è già dietro l’angolo, così come la possibilità di vivere un’esperienza di guida unica ed entusiasmante.

ZERO ACCONTO, ZERO INTERESSI

È partita da pochi giorni e durerà fino al 30 giugno 2024 la campagna “Zero acconto, Zero Interessi” promossa da Zero Motorcycles in collaborazione con AGOS, per incentivare in Italia l’acquisto di un modello elettrico della casa californiana.

I punti salienti della campagna includono:

• Nessun acconto iniziale: si potrà iniziare a guidare la propria Zero senza versare nulla al momento dell’acquisto.

• Zero interessi: finanziamento a tasso zero su tutti i modelli*.

• Tutti i modelli inclusi nella promozione: la promozione comprende tutti i modelli all’avanguardia di Zero Motorcycles, dalle versatili dual-sport come la Zero DSR e S, alle eleganti naked come la Zero SR e SR/F.

La collaborazione con Agos, uno dei principali istituti di credito specializzati in finanziamenti al consumo, permette a Zero Motorcycles di offrire condizioni di acquisto davvero vantaggiose. Grazie a questa partnership, i clienti potranno approfittare di un finanziamento senza acconto e senza interessi, rendendo l’acquisto di una moto elettrica Zero non solo un sogno, ma una realtà alla portata di tutti. Attraverso queste campagne, Zero Motorcycles mira infatti a rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, promuovendo un futuro sostenibile e fornendo soluzioni innovative e smart.