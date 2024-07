Toyota Gazoo Racing Italy è pronta ad affrontare il prossimo impegno stagionale in uno scenario davvero esclusivo. Saranno i centonovanta chilometri del Rally di Roma Capitale a caratterizzare il terzo atto della GR Yaris Rally Cup e ad alimentare le ambizioni legate al progetto Rally2, con la nuova Toyota GR Yaris equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli affidata a Giandomenico Basso.

Quattordici, le GR Yaris R1T 4X4 chiamate a competere nell’appuntamento valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally, confronto che si svilupperà su tre giorni di gara, da venerdì a domenica. Saranno in gara Thomas Paperini e Andrea Gabelloni, sulla GR Yaris del team Bluthunder, attuali leader nella classifica assoluta. Cercheranno continuità, dopo la vittoria conquistata sulle strade del Rally Due Valli, Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro (team Terrosi), facendo leva sulle linee dell’appuntamento “di casa”. Acuti sono attesi anche da Tommaso Paleari e Paolo Garavaglia (Bluthunder), a podio sulle strade dell’ultimo appuntamento disputato e dalla GR Yaris portata in gara da Fabrizio Andolfi e Massimo Iguera (Promoracing). Obiettivo riscatto sia per Salvatore Lo Cascio e Gianfranco Rappa (Emmeci Sport) che per Jacopo Facco e Nicola Doria (Promoracing), entrambi ritiratisi dall’agonismo del Rally Due Valli. Nel confronto Under 23, preannuncia vivacità la sfida tra Niko La Notte, affiancato da Giovanni Bernacchini sulla GR Yaris del team Terrosi e Giovanni Dello Russo, con Venanzio Aiezza (Lion Team), con i due equipaggi appaiati a parità di punteggio ed al comando della classifica. Nella categoria riservata ai giovani, riflettori puntati anche sull’equipaggio “rosa” formato da Maira Zanotti e Tania Bernardi (Emmeci Sport). In classifica, a precedere la driver modenese è Alessandro Ciardi, presente sulle strade capitoline con Federico Riterini, supportato dal team Emmeci. In cerca di una posizione di rilievo anche Mattia Vita, atteso con Daiana Darderi sulla GR Yaris di Autotech. Seconda esperienza in campionato per Marco Cenedese e Maurizio Barone (Bluthunder) e per i cinesi Bao Tengjin e Zhao Haiyang (Sportec). Dall’oriente arriva anche una seconda rappresentanza cinese, quella dei debuttanti Junzhe Tang e Cailei Yue, anch’essi supportati tecnicamente dal team Sportec.

Contenuti di caratura internazionale, quelli proposti dal Rally di Roma Capitale, che preannunciano una valida occasione di riscatto per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, attesi sui sedili della GR Yaris Rally2. Una stimolante opportunità per l’equipaggio, chiamato a chiudere la sfortunata parentesi che li ha visti costretti al ritiro al Rally Due Valli, a seguito di una “toccata” quando si trovavano in seconda posizione. Tredici prove speciali utili al fine di proseguire nella fase di sviluppo del progetto, alla quinta espressione in assoluto.

Il Rally di Roma Capitale prenderà il via venerdì 26 luglio con prove libere, qualifiche e shakedown a Fumone, prima di spostarsi al centro di Roma per la consueta parata per le vie del centro e la suggestiva partenza da Colle Oppio, davanti al Colosseo, prevista alle 20:00 con la SSS1 “Colosseo ACI Roma”. L’azione, nelle giornate di sabato e domenica, si sposterà nell’entroterra di Fiuggi e del Frusinate, con la disputa delle restanti dodici prove speciali e l’arrivo a Fiuggi previsto per le ore 17:15.