Sorge su un colle nel cuore della Valdera e si è guadagnato già da tempo la bandiera arancione del Touring Club italiano: Peccioli, piccolo borgo medievale di 4.800 abitanti si trova in provincia di Pisa e da pochi giorni si è aggiudicato anche il titolo di Borgo dei Borghi 2024. Il comune toscano ha vinto, infatti, il programma di Rai Cultura che ogni anno su Rai3 consente di scoprire cittadine e perle rare in giro per l’Italia. A conquistare la giuria e i telespettatori, è stata l’attenzione di questa comunità per lo sviluppo del territorio, la qualità della vita e la sostenibilità ambientale, ma anche l’amore per la storia e per l’arte contemporanea. Con l’arrivo della bella stagione, questa piccola città offre tantissimi spunti e cose da vedere, alcune delle quali uniche nel suo genere: particolarità che l’hanno resa speciale come ad esempio i grandi giganti bianchi che sembrano spuntare fuori dal terreno, ma anche il lunghissimo tunnel colorato, l’antica pieve di San Verano con la torre campanaria, le casette colorate, il muro con gli abitanti che ti osservano e la bellissima terrazza sospesa.

Ad un primo sguardo, Peccioli sembra un borgo come tanti, con la sua rocca di epoca longobarda, le piccole vie e una bellissima vista sulle colline toscane: addentrandosi e visitandola in lungo e in largo, si scoprono però capolavori di architettura e arte contemporanea, prima fra tutti la passerella multicolore, posta ad un’altezza di trenta metri e realizzata dall’artista Patrick Tuttofuoco, che unisce i parcheggi al paese. Ancora più celebre e degno di nota, il famoso Triangolo Verde, una discarica che trasforma i rifiuti in energia rinnovabile: questo centro, oltre ad ospitare eventi come convegni, sfilate di moda e concerti nell’anfiteatro, è conosciuta per le imponenti sculture umanoidi dette “Colossi di Peccioli”, create nel 2011 dal gruppo Naturaliter. Questi giganti simbolo di rinascita non sono gli unici a stupire, anche la terrazza sospesa del Palazzo senza tempo si è trasformata in uno dei simboli della comunità resiliente del borgo toscano che punta su cultura e ambiente. L’edificio ad opera di Mario Cucinella ospita mostre temporanee ed offre a chi entra nel palazzo una promenade verso una vista mozzafiato, dando l’impressione di volare passo dopo passo.

Il comune di Peccioli inoltre è il luogo ideale per gli amanti dei social, in cerca dello scatto perfetto: da un lato l’imponente installazione artistica che cattura l’attenzione, con ritratti degli abitanti che mettono in risalto solo gli occhi, creata dall’artista Vittorio Corsini in Via Borgherucci; dall’altro nella vicina Ghizzano, un progetto di wall drawings sulle facciate delle case, ispirati alle colline circostanti dell’artista inglese David Tremlett. Arte, storia, architettura e soprattutto rispetto per l’ambiente e per il territorio: un valore imprescindibile per chi è in cerca di una vacanza di relax e cultura che tenga conto della sostenibilità sociale e ambientale.