Dopo i ponti primaverili, gli italiani amano proiettarsi verso l’estate programmando già le prossime vacanze. Stando alle prime pianificazioni, sembra ci sia una certa predilezione per le vacanze brevi, come rivela l’indagine di PiratinViaggio secondo cui ben il 72% ha ammesso di voler dare la precedenza alle cosiddette mini-vacanze.

La media del soggiorno si attesta sulle 4 notti, sia per una questione economica, sia perché oggi si preferisce “staccare” più volte durante l’anno. In molti preferiscono questa modalità di viaggio, in cui ci si sposta più volte nell’arco dell’anno, ma verso mete vicine ma interessanti, che non richiedono una permanenza eccessiva.

Questa tendenza è perfetta per coloro che, pur amando i viaggi, magari hanno poco tempo a disposizione e non possono allontanarsi per un periodo prolungato. Fughe brevi alla scoperta di cittadine, borghi, spiaggia, un giro in una città d’arte o nei musei.

Determinanti risultano le sempre più importanti esigenze dei turisti: non si vogliono correre dei rischi, l’ospite ha standard sempre più elevati e sotto i quali non è più disposto a scendere. Ecco perché gli imprenditori alberghieri sono chiamati, in prima persona, a riscrivere le regole di un settore che è cambiato, sta cambiando e continuerà a cambiare.

In questo contesto, diventa cruciale per gli albergatori agire con flessibilità verso la tendenza a soggiorni sempre più brevi e last minute, imparando ad utilizzare una strategia tariffaria dinamica, ovvero l’unica capace di garantire la massima redditività in ogni situazione di mercato.

Per rispondere a questa esigenza, riuscire ad avere il pieno controllo di gestione e fare la differenza per le sorti della propria struttura ricettiva, che Smartpricing ha dato vita a Smartpricing Free. La piattaforma gratuita che consente agli albergatori di avere il pieno controllo della propria attività strategica e che fornisce in tempo reale una una strategia “pronta all’uso”: dal posizionamento sul mercato, anche rispetto ai competitor, all’andamento dei prezzi di vendita con prezzi dinamici suggeriti dall’algoritmo, tutto in un unico strumento.

L’intelligenza artificiale in aiuto per migliorare la flessibilità del soggiorno turistico

Grazie a Smartpricing Free gli albergatori possono generare delle strategie di prezzo e monitorare in tempo reale i propri competitor con pochi click. Così facendo possono aumentare il proprio fatturato e catturare l’interesse di potenziali viaggiatori con un prezzo in linea con il mercato.

“Gestire una struttura ricettiva oggi è una sfida: Smartpricing Free nasce dall’esigenza di offrire agli imprenditori alberghieri ed extralberghieri uno strumento gratuito che mostra, in pochi minuti, le proprie potenzialità nascoste. Il vantaggio di questo strumento è che permette di migliorare in modo significativo la gestione dei prezzi, grazie ad una strategia pronta all’uso, che l’albergatore può esportare ed utilizzare in completa autonomia”. afferma Luca Rodella, co-fondatore di Smartpricing.

Per utilizzare questo strumento, non è necessaria nessuna integrazione o collegamento con il gestionale della struttura. Sarà sufficiente creare un account gratuito per avere accesso alle tre sezioni della piattaforma. In automatico, sarà possibile visualizzare i competitor più rilevanti e tenere sotto controllo i trend e le fluttuazioni di mercato della propria località. Confrontando posizionamento, efficacia delle tariffe, ottenendo un’analisi dettagliata delle recensioni online, rilevando eventuali errori strategici e fornendo consigli pratici per correggerli.

Visione immediata e strategie pronte all’uso

Ogni albergatore potrà vedere immediatamente i benefici: da come si posiziona la sua struttura sul mercato, visualizzando in automatico l’analisi e la creazione di strategie di prezzo, risparmiando tempo prezioso che potrà dedicare a migliorare l’efficienza operativa e il servizio al cliente.

Più la tecnologia si aggiunge in un hotel, più umana diventa l’esperienza di gestione, in quanto si libera il personale da tutti quei compiti lunghi e ripetitivi, posizionando la struttura dove può fare la differenza.