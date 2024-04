La visita in Italia del Ministro della Cultura saudita, Sua Altezza il Principe Bader bin Abdullah bin Farhan AlSaud, testimonia la continua collaborazione culturale tra Arabia Saudita e Italia.

Tra i momenti salienti della visita, l’incontro con il Ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano. Al centro del colloquio, il rafforzamento della cooperazione culturale tra i due Paesi e i passi compiuti dopo la firma del Memorandum d’Intesa 2023. All’incontro hanno partecipato anche S.E. il Vice Ministro della Cultura Hamed bin Mohammed Fayez e S.E. il Vice Ministro della Cultura Rakan bin Ibrahim AlTouq.

Durante la sua visita, Sua Altezza ha visitato il Padiglione saudita alla Biennale di Venezia, in occasione della quarta partecipazione del Ministero della Cultura saudita all’evento. Quest’anno, sarà Manal AlDowayan a rappresentare il Padiglione saudita alla 60ª Esposizione Internazionale d’Arte, che si terrà dal 20 aprile al 24 novembre 2024, all’Arsenale, Sale d’Armi, con un’installazione multimediale intitolata Shifting Sands: A Battle Song. Le curatrici Jessica Cerasi e Maya El Khalil e l’assistente curatrice Shadin AlBulaihed hanno collaborato con l’artista alla realizzazione dell’opera.

Sua Altezza ha anche visitato Wadi AlFann, Journeys in Land Art, Towards Wadi AlFann, AlUla, un’esposizione organizzata dalla Commissione Reale per AlUla in collaborazione con il Ministero della Cultura. La mostra, visitabile presso l’Abbazia di San Gregorio a Venezia dal 16 al 30 aprile, presenta i primi cinque artisti commissionati le cui opere saranno create appositamente ed esposte nella nuova destinazione globale d’arte contemporanea di AlUla, Wadi AlFann. Si tratta di Manal AlDowayan, Agnes Denes, Michael Heizer, Ahmed Mater e James Turrell.

Il Principe Bader bin Farhan AlSaud, Ministro della Cultura saudita, ha dichiarato: “Attraverso il Padiglione saudita alla Biennale di Venezia e la mostra Wadi AlFann, siamo lieti di poter condividere un assaggio della cultura e dei progetti futuri dell’Arabia Saudita con il pubblico italiano e con i visitatori internazionali durante questo importante momento del calendario culturale. Lavoriamo costantemente con le nostre controparti italiane e desideriamo proseguire lo scambio culturale tra i nostri due Paesi.”