Era il 1930 quando si giocarono per la prima volta gli Internazionali d’Italia al Tennis Club Milano, questa competizione, divenuta sempre più importante a livello nazionale ed internazionale, è nata dalla passione del conte Alberto Bonacossa. Dopo 5 anni dalla Iª edizione, nel 1935, si decise di trasferire questo evento sportivo nella sede del Foro Italico di Roma, luogo dove si disputa tuttora. Realizzato ed ideato tra il 1927 e il 1932, da Enrico Del Debbio, e portato al termine alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’imponente complesso architettonico comprende varie strutture, tra le quali lo Stadio dei Marmi e lo Stadio dei Cipressi. Per quanto riguarda il tennis, il Foro Italico, è dotato di 14 campi in terra battuta a cui se ne aggiunge uno in erba sintetica, terreni che nel tempo hanno visto sfidarsi i più grandi campioni di questo amatissimo sport.

Dal 1935 ad oggi, gli Internazionali hanno abbandonato l’impianto della Capitale in sole 3 occasioni: nel 1961 quando venne scelto lo Sporting di Torino in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia, negli anni ottanta furono spostate solamente le gare femminili, una volta a Perugia e una volta a Taranto. Dal 1936 al 1949 ci fu un lungo stop a causa del conflitto della Seconda Guerra Mondiale che era in corso. Oggi il torneo di tennis rappresenta l’evento italiano più seguito nell’ambito di questo sport, considerato il miglior torneo di tennis su terra battuta dopo il Roland Garros.

Il conto alla rovescia per gli Internazionali BNL d’Italia 2024 è già cominciato e come ogni anno la terra rossa attirerà milioni di spettatori. L’edizione numero 81, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà nella nuova versione, vale a dire che le partite si svolgeranno in 2 settimane, da lunedì 6 maggio a domenica 19 maggio 2024, con il doppio dei giocatori in campo, 96 giocatori e 96 giocatrici, oltre 300 match e un restyling del Foro Italico unico al mondo che renderà la partecipazione agli Internazionali ancora più suggestiva ed emozionante. Il 6 e 7 maggio si inizierà ad entrare nel vivo del torneo con le gare valide per le qualificazioni e i primi 10 incontri del main draw femminile, dall’8 maggio, invece, ci saranno tutti i match dei tabelloni principali dell’ATP Masters 1000 e del WTA 1000 e con il gran finale previsto per il 19 maggio 2024. Inoltre, nel corso della seconda settimana, la Federazione Italiana Tennis ha pensato di fare un bel regalo a tutti gli appassionati: un torneo Internazionale Under 16, categoria divenuta fiore all’occhiello nel panorama mondiale. Gli spettatori che parteciperanno a questa grande manifestazione avranno la grande occasione di ammirare il campione in carica Medvedev e le leggende Djokovic, Murray, e Nadal, il più titolato nella storia degli Internazionali ed iscritto grazie al ranking protetto, i fuoriclasse Alcaraz, Zverev, Rublev, Rune, Dimitrov e Tsitsipas, e il giovanissimo e numero 2 al mondo Jannik Sinner sfidarsi a colpi di racchetta facendo brillare il cielo del Foro Italico.

Questo evento non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma rappresenta anche un’opportunità unica per gli appassionati di tennis di tutto il mondo di vivere l’emozione di uno dei tornei più iconici della stagione in un contesto unico al mondo come quello di Roma. Gli Internazionali BNL di Tennis rappresentano l’occasione giusta per vivere un momento di pura magia, adrenalina e suspance tra i campi in terra rossa e scoprire i luoghi più iconici della Città Eterna.