Simbolo di bellezza, benessere e sostenibilità – già citato nel Poema di Gilgamesh, tra le più

antiche opere letterarie della nostra civiltà – il Cedro del Libano diventa protagonista il 21

novembre nella Giornata Mondiale degli Alberi 2022. Succede a San Cesareo, in provincia di

Roma, in quel territorio del centro Italia che gli imperatori romani elessero come villeggiatura e

in cui piantarono i primi esemplari italici della millenaria specie, trasformando nei secoli questi

luoghi del Lazio nell’area geografica con la maggior presenza di cedro del Libano della

penisola.

La specie millenaria – oggi minacciata dal riscaldamento globale, come già denunciato nel 2018

dal New York Times – viene omaggiato a San Cesareo con progetti di piantumazione già in

essere, ma anche con la nascita di due monumentali opere di eco street art.

Due eco-murales di 200 mq firmati dallo street artist Luogo Comune, le cui immagini hanno già

colorato palazzi e muri in tutta Italia, ma anche in Francia, Spagna e Inghilterra. Due interventi di

arte pubblica dal linguaggio simbolico che combina elementi della flora e della fauna per dare

visibilità alla minaccia climatica, indicando la via da perseguire: la tutela del patrimonio arboreo.

Il 21 novembre 2022, Giornata Mondiale degli Alberi, diventa così una vera e propria festa del

cedro del Libano nella sua area italiana d’elezione: un protagonista speciale per raccontare tutti

gli alberi, con un evento inclusivo promosso dal Comune di San Cesareo, finanziato da Regione

Lazio nell’ambito del bando “Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di

misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio. Scheda n.4, Murales

Antismog e Campagna Informativa”, e a cura della no profit Yourban2030.

Un messaggio per tutti in una giornata che invita la popolazione su scala mondiale a

intervenire a tutela degli alberi e che a San Cesareo vede il coinvolgimento di oltre 100

giovanissimi studenti ai quali è stato chiesto: che albero sei? Rappresentare gli alberi per i

bambini e i ragazzi è un modo per rappresentare e raccontare sé stessi: chi sono i giovani abitanti

del mondo? Che rapporto hanno con la natura e la sua tutela? Come vedono il futuro? In poche

parole: che albero sono e che albero vogliono essere?

Il nostro viaggio accompagnato dall’albero di Cedro del Libano va avanti nel corso dei secoli e dei

millenni. Da sempre è stato al servizio dell’uomo, grazie al suo legno che ha contribuito alla

costruzione di opere fondamentali nella storia della civiltà. A partire proprio dal Tempio di

Salomone, primo tempio di Gerusalemme, la cui costruzione risale a quasi 3000 anni fa e che

comprende l’utilizzo del legno di Cedro, donato dal re di Tiro proprio a Salomone. Oggi il rischio

estinzione del Cedro del Libano è sempre più elevato. Si tratta di una pianta che necessita di oltre

mille anni per crescere autonomamente, sostenuta dai climi freddi. Il caldo porta, invece, il

Cedro del Libano ad accelerare il suo processo di crescita, andando contro la sua natura ed

esponendolo agli attacchi degli agenti atmosferici e degli insetti.

La realizzazione dei due eco-murales, su una superficie totale di 200 metri quadrati, sarà

l’equivalente di aver piantato 8 alberi di Cedro a San Cesareo, che elimineranno 110 kg di Co2

nell’aria, assorbiranno 10 kg di Co2 durante il primo mese di applicazione e porteranno a zero

l’inquinamento di 40 auto a benzina euro 6 ogni giorno. Questo è possibile attraverso l’utilizzo della

pittura Airlite mangia-smog che verrà applicata sulla parete dell’Istituto Comprensivo di San

Cesareo e sul muro di cinta del Campo sportivo di San Cesareo.