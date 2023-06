Agricoltura multifunzionale è strategica per lo sviluppo economico e la difesa dell’ambiente. L’85% degli italiani ne afferma l’importanza e altissimo è il gradimento per attività e servizi.

Entro 2050 la domanda urbana di acque dolci aumenterà dell’80% e con essa la competizione tra aree agricole e centri urbani. Evitare spreco di acque potabili, utilizzare in modo sicuro quelle di recupero in agricoltura e prevedere sistemi innovativi e infrastrutture di raccolta e gestione della risorsa idrica è la sfida che il cambiamento climatico impone.

“Agricoltura e risorse idriche: le sfide dell’emergenza climatica”: presentazione del XIII Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura” realizzato dalla Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, e della traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2023, curata da Fondazione UniVerde e IISPA con il supporto di UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP).

ROMA, 16 giugno 2023- L’85% degli italiani considera l’agricoltura multifunzionale un importante settore di sviluppo dell’economia italiana. Una rivoluzione che dalla legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001), firmata dall’allora Ministro delle Politiche Agricole Alfonso Pecoraro Scanio, ha permesso di liberare la vitalità delle aziende multifunzionali, quelle cioè che svolgono attività connesse all’agricoltura, nonché di allargare i confini dell’imprenditorialità, aprendo nuove opportunità occupazionali nel settore agroalimentare.

Tuttavia a livello mondiale, l’impiego di acque dolci in agricoltura ha ormai raggiunto il 72%. Una maggiore attenzione alla governance dell’acqua, ai relativi dati e all’informatica di supporto per l’agricoltura e la sicurezza alimentare è fondamentale per affrontare le sfide legate alla gestione dell’acqua in un clima che cambia.

Fondazione UniVerde, Coldiretti, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, in collaborazione con Noto Sondaggi, Fondazione Campagna Amica, ANBI – Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue e il magazine Innovazione.PA, promuovono il convegno “Agricoltura e risorse idriche: le sfide dell’emergenza climatica” che si svolgerà a Roma, giovedì 22 giugno, ore 9.00, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti, e in diretta streaming su Radio Radicale.

Event Partners: G.M.T., Menowatt Ge, E.P.M., AVR federata Anima Confindustria, AlmavivA.

Media Partners: Radio Radicale, Askanews, Italpress, La Notizia, TeleAmbiente, Opera2030, SOS Terra Onlus.

In occasione dell’evento sarà presentato il XIII Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, con focus su I Mercati contadini, le vacanze green e l’importanza dell’enogastronomia a chilometri zero per salvare biodiversità, lavoro ed economia locale. L’indagine, che conferma l’agricoltura italiana come la più green d’Europa, è realizzata da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica.

Un ulteriore spazio di dibattito sarà aperto intorno ai dati del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2023 con focus su “Partenariati e cooperazione per l’acqua”, la cui traduzione ufficiale in italiano, curata dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali (IISPA), con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, e con il sostegno di Menowatt Ge, G.M.T., E.P.M. e AVR affiliata Anima, è stata presentata in prima mondiale il 22 marzo scorso a New York al seminario “Water and cultural heritage in Italy”, nell’ambito della 2° Conferenza Mondiale sull’Acqua delle Nazioni Unite.

PROGRAMMA.

Dopo i saluti introduttivi di Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale Coldiretti) e di Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), seguirà la presentazione a cura di Antonio Noto (Direttore Noto Sondaggi) del XIII Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”.

Sarà la volta del panel su “Agricoltura e cambiamento climatico” con gli interventi di: Gian Marco Centinaio (Vicepresidente del Senato della Repubblica), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Maurizio Martina (Vicedirettore Generale della FAO), Stefano Vaccari (Direttore Generale CREA), Ilaria Fontana (Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati). Coordina: Valerio Imperatori (Direttore Editoriale di InnovazionePA).

A seguire (ore 11.00) si svolgerà la presentazione, a cura di Michela Miletto (Direttore UNESCO WWAP, World Water Assessment Programme), della traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2023.

Con il coordinamento di Gianni Todini (Direttore Askanews), si proseguirà con il panel “La corretta gestione delle risorse idriche” con gli interventi di: Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa), Laura D’Aprile (Capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Andrea Guerrini (Componente del Collegio ARERA e Presidente WAREG, European Water Regulators), Francesco Vincenzi (Presidente ANBI), Maurizio Montalto (Presidente IISPA).

Farà seguito la “Presentazione delle best practice per la corretta gestione delle risorse idriche e partner della traduzione ufficiale del WWDR2023 – UNESCO WWAP”, con gli interventi di: Emanuele Giglio (Responsabile reparto R&D, G.M.T.), Adriano Maroni (Fondatore Menowatt GE), Carmine Esposito (Consigliere delegato di E.P.M.), Alessandro Durante (Segretario Generale AVR – Associazione italiana costruttori Valvole e Rubinetteria, ANIMA Confindustria), Massimiliano Evangelista (Sales Strategic Lead Ambiente e Territorio, AlmavivA).

Diretta streaming su Radio Radicale con collegamento da Palazzo Rospigliosi in Roma, 22 giugno, 09:30.

Le conclusioni saranno affidate a Ettore Prandini (Presidente Coldiretti) e ad Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde).

Si terrà infine la presentazione dell’annullo filatelico di Poste Italiane celebrativo del 15° anniversario della Fondazione UniVerde.