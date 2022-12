La piattaforma PlasticFinder – l’“Amazon delle materie plastiche” che

nel corso del 2022 ha rivoluzionato il mercato lanciando i protocolli denominati Certified Recycled

Plastic® e Certified Plastic Byproduct® – è diventata un caso di studio della POLIMI Graduate

School of Management, la prestigiosa business school del Politecnico di Milano. A redigerlo sono

stati cinque executive MBA, rispettivamente Alberto Burzio, Carlo Piredda, Filippo Poletti, Andrea

Riva e Davide Squizzato, nel “project work” dal titolo “PlasticFinder, un caso di successo di

rivoluzione disruptive nel mondo della plastica”.

DALL’ECONOMIA LINEARE A QUELLA CIRCOLARE, LA SPINTA DECISIVA DI PLASTICFINDER

Il lavoro dei manager della business school si è articolato in diverse parti dedicate,

rispettivamente, alla vision, alla mission e al purpose di PlasticFinder, allo sviluppo dell’economia

circolare, all’analisi del mercato della plastica in Europa, all’analisi esterna e interna di

PlasticFinder sulla base del modello di Michael Porter e della catena del valore, alla cosiddetta

SWOT analisi (con l’individuazione dei punti di forza e delle opportunità) e, infine, a quella

strategica.

«Si potrebbe affermare – scrivono i cinque executive MBA nel lavoro presentato alla scuola di alta

formazione – che il modello di produzione lineare “prendere-produrre-buttare” della prima

rivoluzione industriale si sia avvalso del commercio senza scrupoli come arma per fare una guerra

involontaria al pianeta. Fortunatamente oggi vediamo molti leader del mondo delle imprese e

delle società sposare le aspirazioni dell’economia circolare “dalla culla alla culla”, e applicarne i

principi per spingersi oltre il semplice fatto di ridurre, minimizzare ed evitare gli sprechi, fino ad

avvicinarsi allo stato dei sistemi naturali, nei quali non esiste alcuno spreco. L’economia “circolare”

promossa da PlasticFinder offre una valida alternativa, proponendo il passaggio dai modelli

tradizionali “lineari” di fare business a quelli improntati alla circolarità. In ambito B2B Plasticfinder

svolge oggi un ruolo esemplare, operando come piattaforma di trading e offrendo servizi

commerciali per lo scambio di polimeri e additivi, con particolare riferimento ai prodotti riciclati».

ANCHE DAL PNRR NUOVO SLANCIO ALLA SOSTENIBILITÀ PROMOSSA DA PLASTICFINDER

«Il mercato della plastica circolare – proseguono Burzio, Piredda, Poletti, Riva e Squizzato – è

destinato ad avere un ulteriore sviluppo. Tra i fattori legati al contesto attuale c’è la guerra in

Ucraina iniziata nel 2022, che ha determinato l’incremento dei costi energetici con un forte

impatto sullo scambio delle materie plastiche di prima scelta».

Un ulteriore fattore è rappresentato dalla transizione ecologica promossa dal progetto Next

Generation EU nell’ambito del piano pluriennale 2021-2027 di ricostruzione dell’Europa, lanciato

durante la pandemia da Covid-19. Come indicato nella seconda Missione del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (il cosiddetto “PNRR”), per sostenere la rivoluzione verde e la transizione

ecologica sono previsti investimenti per un totale di 59,47 miliardi di euro. Tra i progetti finanziati

ci sono quelli legati all’economia circolare per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti da

filiere strategiche come le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, inclusi pannelli

fotovoltaici e pale eoliche), l’industria della carta e del cartone, il tessile e, appunto, le materie

plastiche scambiate su PlasticFinder, affermatosi tra il 2016 e il 2022 come una piattaforma

indispensabile per la vendita e l’acquisto di materie plastiche riciclate (le cosiddette “materie

prime seconde” o “MPS”) in modo semplice, sicuro.

ACQUE MINERALI IN BOTTIGLIE DI PLASTICA RICICLATA AL 100%: LA SOLUZIONE DI

PLASTICFINDER

Tappa importante per lo sviluppo del mercato circolare delle materie plastiche sarà la vendita nel

2025 delle bottiglie di acqua minerale prodotte in Italia con plastica riciclata al 100%, come

dichiarato nel corso del 2022 da grandi aziende del settore del beverage. «Grazie al QR code e alla

tecnologia basata sulla blockchain sviluppata da PlasticFinder con il protocollo Certified Recycled

Plastic® – scrivono Burzio, Piredda, Poletti, Riva e Squizzato –, i consumatori potranno conoscere la

vita della plastica. Nel caso in cui dovesse diventare obbligatorio il rilascio ai consumatori della

certificazione relativa alla plastica impiegata, PlasticFinder rappresenterà il partner ideale per

tante aziende».

UN VERO ONORE ESSERE STUDIATI DALLA BUSINESS SCHOOL DEL POLITECNICO DI MILANO

«Siamo veramente onorati che la nostra impresa sia diventata oggetto di studio della business

school del Politecnico di Milano – sottolineano dal capoluogo lombardo Stefano Chiaramondia e

Riccardo Parrini, rispettivamente presidente e ceo di PlasticFinder, citata nel libro “MBA Power:

innovare alla ricerca del proprio purpose” –. Con Certified Recycled Plastic® e Certified Plastic

Byproduct® PlasticFinder intende diventare il “first mover” per i servizi di tracciabilità delle materie

plastiche. Come spiegano bene Burzio, Piredda, Poletti, Riva e Squizzato nel project work, ciò che

non è misurabile non è migliorabile: la nostra azienda vuole mettere a disposizione degli operatori

e dei consumatori finali strumenti che permettano di promuovere sempre di più lo sviluppo

sostenibile».