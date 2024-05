Sabato 18 maggio (dalle ore 10.00) il Bene FAI – Saline Conti Vecchi, ad Assemini (CA), ospita la conferenza “Zone umide. Tutela della biodiversità, valorizzazione e crescita economica”, organizzata dal FAI – Sardegna nell’ambito della campagna nazionale #FaiBiodiversità, portata avanti annualmente dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nel mese di maggio (quest’anno 18- 19 maggio, e 25 – 26).

Obiettivo di questa campagna, sposata a livello regionale con eventi nei Beni FAI e nei diversi territori – come camminate, visite, incontri, degustazioni – è comunicare l’importanza della tutela della biodiversità, soprattutto laddove potrebbe essere compromessa.

Per la Sardegna si è scelto di affrontare il tema a partire dalle zone umide, come ambienti lagunari o costieri, luoghi rappresentativi della biodiversità isolana e indicatori del fenomeno del cambiamento climatico, in cui è essenziale preservare la biodiversità e il clima, per il benessere delle comunità e per uno sviluppo sano delle attività economiche. A raccontare come ambiente e uomo possono convivere in modo sostenibile, anche in questi delicati contesti, saranno alcuni casi studio di tutela della biodiversità, valorizzazione e crescita economica, legati sia alla fruizione turistica, sia al rilancio delle attività rurali storiche dei territori.

Lo stesso luogo in cui si tiene la conferenza non è casuale: il Bene FAI – Saline Conti Vecchi è una zona umida di importanza internazionale, e al contempo un esempio di tutela della biodiversità e valorizzazione culturale e turistica gentile.

Ne parleranno, dopo un’introduzione a cura di Francesca Caldara, Property Manager del Bene FAI Saline Conti Vecchi, e di Monica AG Scanu, Presidentessa FAI Sardegna, Claudio Ledda, biotecnologo ambientale e Delegato regionale Ambiente per il FAI Sardegna e Antonio Pusceddu, professore ordinario di Ecologia dell’Università di Cagliari; successivamente interverranno per parlare delle loro esperienze e di realtà imprenditoriali esemplari, Vania Statzu, vice presidentessa MEDSEA, Carlo Ferrari, direttore commerciale dell’azienda riso i FERRARI, e Cristiana Mura, responsabile qualità e sicurezza dell’azienda Nieddittas. Chiuderà questo primo ciclo di interventi Daniele Meregalli, responsabile FAI Ambiente e Sostenibilità.

Dopo gli interventi del pubblico in sala, verrà data la parola a Gianluca Cocco, Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale, Assessorato della Difesa dell’Ambiente della regione Sardegna. Concluderà la conferenza Maurizio rivolta, Vicepresidente FAI. L’incontro sarà moderato dal giornalista Vito Biolchini.