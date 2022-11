Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Prof. Carlo Doglioni, e l’Ing. Paolo Minciacchi, amministratore delegato di e-GEOS, una società di Telespazio (80%) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (20%), hanno firmato una Lettera di Intenti per avviare una collaborazione sui temi del monitoraggio ambientale e per mettere a fattor comune le rispettive tecnologie a favore del territorio e del pianeta.

La collaborazione, in particolare, si concentrerà sullo studio dell’atmosfera, sul dissesto idrogeologico e su specifiche tematiche in cui innovazione tecnologica e tecnologia spaziale saranno la chiave per soddisfare esigenze applicative e di servizio.

L’intento dell’accordo è di realizzare prodotti basati su dati radar, ottici, iperspettrali e multispettrali da satellite, aereo e da drone, ma anche basati sull’uso integrato dei dati delle reti permanenti GNSS sul territorio nazionale e sulla sensoristica in situ.

Sarà inoltre costituito un tavolo di lavoro permanente, composto da rappresentanti di entrambe le parti con il compito di individuare, stimolare, valutare e coordinare le aree tematiche da sviluppare e attivare periodicamente iniziative di ricerca e formazione nei settori strategici su tematiche di interesse.

“Lo scambio di conoscenze e dati e la possibile partecipazione congiunta a bandi e progetti sia nazionali che europei rafforzeranno le reciproche capacità di innovazione”, ha dichiarato Cecilia Sciarretta, responsabile R&D e Tecnologie per la sostenibilità di e-GEOS. “Mettere a fattor comune le eccellenze tecnologiche di e-GEOS e INGV porterà certamente traguardi tecnologici a favore di servizi utili all’ambiente.”

“Lo studio della Terra non può più prescindere dalle osservazioni satellitari”, ha aggiunto il presidente dell’INGV Carlo Doglioni. “L’INGV è già da tempo attore di importanti partnership con enti nazionali e internazionali e il nuovo accordo con e-GEOS aggiunge un forte valore alle attività di innovazione tecnologica e di sviluppo della tecnologia spaziale, cui l’INGV offre il suo contributo anche attraverso il Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS), struttura dell’Istituto dedicata a ricerca e sorveglianza nel settore dello spazio coordinata dalla dottoressa Fabrizia Buongiorno, presidente di e-GEOS”.

INGV ed e-GEOS hanno sviluppato nel tempo un consolidato rapporto mediante attività comuni a partire dalla definizione e realizzazione dei servizi di Emergency nella prima fase del sistema EU-Copernicus, poi continuate nelle recenti attività di sviluppo di algoritmi e prodotti a supporto delle nuove missioni ASI per l’Osservazione della Terra.