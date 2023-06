La transizione energetica in corso e la rapida evoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale stanno mettendo alla prova gli operatori tradizionali dell’industria energetica, che si trovano a competere con nuovi player.

Soluzioni sempre più digitali e concentrate sul prodotto, servizi clienti efficienti che sfruttano appieno le potenzialità del web e un forte slancio all’innovazione sono il mix vincente di questi “invasori” del mercato energetico. Per rimanere competitivi e soddisfare le richieste dei clienti, gli operatori tradizionali devono guardare a queste nuove realtà come fonte di ispirazione e collaborare con aziende innovative per integrare la propria offerta con servizi dalle immense opportunità di crescita e trasformazione.

Attraverso alcuni dei suoi progetti e collaborazioni più virtuose, Hive Power ci guiderà alla scoperta delle strategie e delle best practice replicabili anche da altre aziende, mirate alla differenziazione e al miglioramento della propria offerta. Dalla decentralizzazione all’adozione di nuovi modelli di business basati sui veicoli elettrici (EV), fino allo sfruttamento dell’IA per migliorare l’efficienza energetica: quali sono i servizi che presentano le maggiori opportunità di crescita e innovazione?

Decentralizzazione dell’energia: comunità energetiche, microgrids e DER

Per un’azienda energetica, il primo settore da presidiare è senza dubbio quello delle comunità energetiche. Promuovendo la produzione di energia da fonti rinnovabili e decentralizzate è possibile ridurre la pressione sul sistema elettrico tradizionale e fornire un servizio migliore e meno costoso al cliente finale.

A questo proposito, Hive Power ha collaborato con AEM e Optimatik per sviluppare una comunità di autoconsumo basata su un impianto fotovoltaico da 30 kWp collegato ad un asilo locale e diciannove case vicine. L’obiettivo della piattaforma FLEXO, progettata da Hive Power, è quello di migliorare l’efficienza energetica, ottimizzare l’autoconsumo locale, ridistribuire gli incentivi e valutare nuovi servizi energetici. Il software per la gestione intelligente della comunità ha permesso di collegare le unità di calcolo e controllo ai contatori intelligenti per consentire ad AEM di gestire efficacemente lo scambio di energia all’interno della comunità.

E-mobility, Smart Charging e V2G: la vera rivoluzione è il settore commerciale

La crescente adozione di veicoli elettrici, sia privati che commerciali, rende necessaria l’integrazione di flotte di EV nel core business delle aziende del settore energetico. Per farlo, queste devono essere in grado di soddisfare due aree principali: la ricarica intelligente e le interazioni con la rete vehicle-to-the-grid (V2G) e vehicle-to-everything (V2X). Per esempio, se realizzato su larga scala, il V2G può infatti offrire servizi ausiliari alla rete e ricompensare i conducenti attraverso diversi schemi di risparmio. Le aziende del settore energetico devono essere in grado di fornire servizi di ricarica intelligente e gestire le interazioni tra veicoli elettrici e la rete, al fine di sfruttare appieno le opportunità derivanti da una diffusione sempre maggiore di queste vetture.

A questo proposito, uno studio condotto da Hive Power in Francia, Germania e Italia ha dimostrato i potenziali risparmi e le riduzioni di emissioni raggiungibili ricaricando gli e-bus con tecnologie V1G e V2G. Il protagonista della prova è stato FLEXO Smart Charge di Hive Power e i risultati hanno confermato come l’adozione di sistemi di gestione intelligente per la ricarica degli e-bus consentirebbe una riduzione dei costi compresa tra il 20% e il 30%. Inoltre, l’applicazione di queste pratiche agli autobus elettrici di Milano e Roma potrebbe portare a un risparmio potenziale fino a 34,5 milioni di euro all’anno.

Migliorare l’efficienza energetica tramite IoT, AI, Smart Home

Le applicazioni IoT e di cloud computing nella produzione di apparecchiature ed elettrodomestici hanno aperto un promettente bacino di risorse flessibili. Ciò che i fornitori di servizi pubblici avevano classificato come carichi di consumo statici, come lavatrici, asciugatrici, condizionatori e impianti di riscaldamento, ora possono essere controllati in risposta alle esigenze della rete grazie all’Internet of Things e al cloud computing. L’esplorazione di queste innovazioni può fornire risparmi energetici e servizi di efficienza ai clienti e alle aziende.

E’ il caso di Haier Europe, leader nel settore degli elettrodomestici, che con i suoi marchi Candy, Hoover e Haier sta guidando una vera rivoluzione dei concetti di Smart Home e IoT. Grazie alla collaborazione con Hive Power, Haier Europe sta integrando i propri elettrodomestici intelligenti, controllabili a distanza e in grado di ottimizzare il consumo di energia rinnovabile. Per esempio, la piattaforma FLEXO di Hive Power è utilizzata anche nella sopracitata comunità energetica di Lugaggia. Inoltre, l’azienda produttrice di elettrodomestici ha stretto una partnership con Edison Energia per offrire ai propri clienti impianti fotovoltaici con la funzione Smart Solar. Grazie a questa funzione, Edison è in grado di attivare da remoto gli elettrodomestici attraverso la sua piattaforma digitale Prosumer. L’app hOn, invece, consente ai clienti di risparmiare fino al 70% quando la produzione di energia o i livelli di accumulo della batteria solare sono ottimali.

“Gestire le operazioni quotidiane di un’azienda di servizi energetici è difficile. Lo è ancora di più quando si cerca di mantenere la redditività in un settore altamente competitivo e mutevole come questo” afferma Gianluca Corbellini, CEO di Hive Power. “Il primo passo è non lasciarsi rallentare dalle barriere interne all’innovazione. Adottate quindi un approccio equilibrato. Date priorità alle innovazioni in linea con la vostra offerta commerciale e per ognuna di queste chiedetevi in che modo affronta un vostro problema aziendale e i nuovi operatori che in futuro sfideranno il vostro modello di business. Successivamente, collaborate con startup di innovazione energetica intelligente, come la nostra, per ottimizzare le risorse e misurare così la fattibilità e la redditività che l’innovazione potrebbe portare alla vostra azienda”.

In sintesi, investire in innovazione e collaborare con startup all’avanguardia rappresenta un’opportunità fondamentale per le aziende energetiche per sviluppare soluzioni resilienti e sostenibili, in grado di resistere alle sfide del futuro e anticipare le tendenze di mercato. Questa strategia permette alle imprese di restare competitive, mantenere un alto grado di fidelizzazione dei propri clienti e garantire una crescita stabile e duratura nel tempo.