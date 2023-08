Il cambiamento climatico è uno dei problemi più gravi che dobbiamo affrontare oggi. I ghiacciai dell’Artico hanno già iniziato a sciogliersi aumentando il livello del mare e provocando inondazioni di massa nelle zone costiere. Inoltre, molti paesi continuano a registrare anno dopo anno la loro estate più calda, evidenziando il costante aumento della temperatura.

Per molti viaggiatori che utilizzano la propria auto per un’avventura on the road, ciò potrebbe significare che i luoghi che sperano di vedere potrebbero presto apparire molto diversi o potenzialmente cessare di esistere del tutto. Per saperne di più sull’impatto che il cambiamento climatico potrebbe avere sulle destinazioni popolari dei viaggi on the road, DiscoverCars.com ha lavorato insieme alla specialista ambientale Marish Cuenca analizzando come potrebbero apparire 10 località in ogni continente entro il 2050.

Commentando la ricerca,Alexander Burak su DiscoverCars.com disse:

“Molti viaggiatori sognano un viaggio su strada, offrendo loro una prospettiva unica su alcuni dei loro luoghi da sogno con l’opportunità di ammirare panorami incredibili lungo il percorso. Ma purtroppo, la realtà è che, per molte destinazioni popolari, il loro tempo è limitato a causa dell’attuale tasso di riscaldamento globale.

“Lavorando con un esperto ambientale, eravamo interessati a scoprire in che modo queste località potrebbero essere influenzate e i risultati sono davvero preoccupanti per molti. Tuttavia, volevamo fornire un po’ di ottimismo sul fatto che non è mai troppo tardi per contribuire a fare la differenza”.

Utilizzando le informazioni dello specialista ambientale e analista di sostenibilità Marish Cuenca, DiscoverCars.com ha esaminato i punti caldi turistici in ogni continente e ha analizzato come questi luoghi potrebbero essere colpiti da disastri naturali, come inondazioni, tempeste, piogge acide, erosione e altro.

Il rapporto perspicace e scioccante contiene immagini interattive con cursori, che consentono ai lettori di esplorare come potrebbero apparire queste destinazioni iconiche entro il 2050, come mostrato negli esempi qui sotto:

Queste immagini mostrano gli effetti che il cambiamento climatico potrebbe avere su Londra, nel Regno Unito e sul Grande Cairo, in Egitto, mostrando entrambi paesaggi drasticamente diversi da quelli attualmente associati alle destinazioni.

La ricerca ha scoperto che luoghi iconici di città come Londra, nel Regno Unito e New York City, negli Stati Uniti, potrebbero essere quasi completamente sommersi entro il 2050, poiché l’innalzamento annuale del livello del mare continua a mettere a dura prova le aree costiere e le sponde dei fiumi.

Nel frattempo, isole come l’isola giapponese di Okinawa potrebbero essere destinate a diventare completamente sommerse, poiché si prevede che il livello del mare aumenterà fino a 1 metro entro la fine del secolo. Ciò potrebbe significare che l’isola paradisiaca, insieme alla sua iconica Kaichu Road, potrebbe purtroppo non esistere più entro i prossimi 30 anni.

Le inondazioni sono una delle principali preoccupazioni per molte delle località incluse nella ricerca, con Manila (Filippine), Calcutta (India) e California (USA) che subiranno anche una significativa perdita di terra a causa dell’aumento del livello del mare a causa dello scioglimento delle calotte glaciali.

Ma le inondazioni non sono l’unica minaccia trattata nella ricerca, con il rapporto che ha anche scoperto che le Hawaii, negli Stati Uniti, potrebbero essere destinate a vedere un aumento dell’attività vulcanica – causando flussi di lava sulle strade – e terremoti che lasciano le superfici stradali incrinate e instabili.

Inoltre, la regione del Grande Cairo in Egitto potrebbe essere soggetta a piogge acide che, pur non essendo in grado di danneggiare la pelle umana, potrebbero causare danni significativi alle famose Piramidi di Giza che vi si trovano.

Sebbene il cambiamento climatico stia indubbiamente avendo un impatto significativo in tutto il mondo, DiscoverCars.com ha anche ribadito l’importanza di agire, non importa quanto piccolo, per ridurre la tua impronta di carbonio durante il viaggio.

Hanno anche condiviso alcuni semplici suggerimenti per aiutare i viaggiatori a ridurre le emissioni di carbonio durante un viaggio su strada, tra cui: