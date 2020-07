Pubblicato il: 02/07/2020 14:15

Swapfiets, azienda fondata nel 2014 nei Paesi Bassi e diventata rapidamente uno dei principali fornitori di micro mobilità in Europa con oltre 200.000 utenti attivi tra Paesi Bassi, Germania, Belgio e Danimarca, annuncia il suo arrivo a Milano entro la fine del 2020 con il servizio di noleggio a lungo termine di biciclette e mezzi di mobilità elettrica come monopattini, biciclette e scooter elettrici.

Il servizio offerto da Swapfiets segue il ‘modello Netflix’, ormai entrato nelle abitudini degli italiani: al costo di un abbonamento mensile si ha a disposizione un mezzo a proprio uso esclusivo che non richiede nessuna manutenzione. In caso di problemi tecnici Swapfiets garantisce un rapido intervento, eventualmente la sostituzione del mezzo, direttamente presso l’abbonato ed entro 48 ore dalla segnalazione.

Inizialmente a Milano i modelli di bici disponibili saranno i ‘Deluxe 7’, successivamente arriverà la tipica Hollandbike ‘Original’, la ‘Power 7’ e-Bike, nonché il piccolo, flessibile e pieghevole ‘e-Kick’ scooter. “In Swapfiets crediamo che rendere più vivibili e sane le città per milioni di persone sia possibile anche attraverso la proposta di nuove soluzioni e servizi di mobilità in abbonamento” afferma Marc van Pappelendam, Managing Director di Swapfiets. “La nostra azienda continua a innovare e migliorare sempre i prodotti, servizi ed esperienze offerte in modo da permettere a tutti i nostri utenti di continuare a muoversi in modo semplice e sostenibile.”