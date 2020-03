Il presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in videoconferenza mercoledì 31 marzo alle ore 14 (Roma, Via Parigi, 11, sala “Marcello Mochi Onori”).

Oltre ai provvedimenti che saranno poi esaminati in videoconferenza nel corso delle successive conferenze Unificata (ore 16) e Stato-Regioni (16,15), la Conferenza delle Regioni esaminerà i seguenti punti all’ordine del giorno:

Proposta di tabella di individuazione delle risorse regionali concesse per la gestione associata di funzioni comunali

