Elevion Group intende sviluppare partnership e joint venture con aziende italiane ed enti pubblici che vogliono svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione del Paese

“Abbiamo approvato un’estensione della nostra strategia di investimento e puntiamo ad ampliare e diversificare ulteriormente le nostre operazioni. […]

Crediamo fortemente nelle potenzialità del Belpaese di rispondere positivamente alla sfida della transizione energetica” Jaroslav Macek, CEO di Elevion Group

30 Novembre – Si è appena conclusa la visita di tre giorni in Italia, tra Roma e Milano, del presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel accompagnato da una delegazione imprenditoriale a cui ha partecipato anche Elevion Group, fornitore europeo di soluzioni end-to-end per la decarbonizzazione e l’efficienza energetica.

Dopo gli incontri istituzionali a Roma, ieri si è tenuto a Milano nel Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia il Business Forum, organizzato dal Consolato Generale della Repubblica Ceca a Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, Assolombarda, AICE, ISPI e la Confindustria Ceca, che ha concluso la missione imprenditoriale che ha accompagnato il Presidente ceco.

Alla delegazione hanno partecipato Jaroslav Macek, CEO di Elevion Group, e Claudio Sanna, nuovo Country Manager di Elevion Group in Italia, assieme ai rappresentanti di altre 25 aziende ceche dei settori che offrono le maggiori opportunità di interscambio tra i due Paesi: trasporti, aerospaziale, difesa, energia, ricerca e innovazione (nei settori spaziale e transizione energetica verde).

La visita del Presidente ceco è stata l’occasione per rilanciare e rafforzare la presenza e le operazioni di Elevion Group in Italia. Elevion Group ha infatti iniziato ad operare e a investire in Italia nel 2020 attraverso la sua società operativa inewa | Member of Elevion Group, ESCo che opera nel settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, e a ottobre ha approvato un’estensione della strategia di investimento per incrementare le operazioni in tutti i suoi cluster di soluzioni per la decarbonizzazione e l’efficienza energetica, ovvero Green Energy, Energy for Industry e Building Energy Solutions.

“La missione di Elevion Group è quella di essere leader e pioniere nella transizione energetica europea. In Italia, le operazioni di Elevion Group si concentrano in questa fase su soluzioni integrate di efficienza energetica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, con un focus importante nel settore del biometano. Abbiamo approvato un’estensione della nostra strategia di investimento e puntiamo ad ampliare e diversificare ulteriormente le nostre operazioni. L’Italia è uno dei più grandi mercati per i servizi energetici in Europa e crediamo fortemente nelle potenzialità del Belpaese di rispondere positivamente alla sfida della transizione energetica” – afferma Jaroslav Macek, CEO di Elevion Group.

“Come Elevion Group intendiamo sviluppare partnership e joint venture con aziende italiane ed enti pubblici che vogliono svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione del Paese. Allo stesso tempo possiamo garantire una presenza europea che è per noi un elemento fondamentale per realizzare progetti che mirano ad accelerare la transizione energetica in Italia e in Europa in una dimensione transnazionale. È proprio con questo approccio, sia locale che globale, che puntiamo a rafforzare la presenza e l’operatività del Gruppo in Italia” conclude Claudio Sanna, nuovo Chairman delle operazioni di Elevion Group in Italia.