Un concorso di idee dedicato a giovani designer per realizzare un prodotto che rappresenti l’identità mediterranea. È “Linee Mediterranee….navigando tra saperi, colori e design”, il contest ideato e curato da EventDesign insieme all’architetto Paolo De Lucchi, per diffondere e promuovere la cultura del prodotto di Design e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio.

La presentazione dell’iniziativa si è tenuta il 14 dicembre presso l’Officina Vanvitelli, Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio (Caserta) .

La call interessa 10 studenti iscritti al corso di laurea magistrale in architettura e design e a neolaureati. affiancati da altrettanti ambasciatori del design provenienti da tutta Italia e non solo, ed in particolare da: Antigone Acconci, Terri Pecora, Beatriz Sempere, Laura Fiaschi, Emilia Abbate, Angelo Ferrucci, Ernesto Vananzi, Francesco Giannattasio, Daniele Della Porta e Marco Pallocca. Ai partecipanti è richiesto di progettare oggetti ispirati ad un tratto comune dell’espressione creativa mediterranea e di esplorare il potenziale delle materie, combinando le prestazioni di carta, tessuto, legno, argilla, metallo. Nella descrizione del concept, dovrà essere focalizzata una delle dieci tematiche verticali suggerite dai dieci ambasciatori del design e cioè: comunità, cultura, emozione, futuro, idea, immaginazione, etica, memoria, trasformazione e valore. Il risultato dovrà confluire nella realizzazione di nuovi prodotti legati all’outdoor in spazi aperti, ma facilmente adattabili anche in spazi chiusi, con un carattere contemporaneo ed elegante.

Il termine ultimo per presentare i progetti è il 30 gennaio 2024. I lavori saranno valutati da una giuria composta da Paola Navone, Silvia Rizzi, Antonia Rosetta, Vincenzo Castellana e Vito Nesta, a cui spetterà il compito di proclamare il progetto vincitore. In palio c’è un premio di 2.000 euro che verrà corrisposto al primo classificato. Sarà particolarmente apprezzato, nel giudizio dell’opera, l’originalità del Concept e la sua reale possibilità di essere realizzato. Nella valutazione finale, inoltre, si terranno in maggior considerazione quei progetti che pongono particolare attenzione alla valorizzazione produttiva territoriale da cui trae ispirazione il concorso: la Campania e il Mediterraneo.

I prodotti dovranno essere funzionali, esteticamente raffinati, riconoscibili con dettagli e funzionalità che li rendano unici ed iconici.

A tutti i partecipanti sarà garantita la visibilità mediatica su siti del concorso. Inoltre, i progetti concorsuali saranno esposti a maggio 2024 in una mostra che sarà allestita in una delle Piazze più significative della città di Napoli.