Venerdì 18 marzo presso la Caserma Bandini saranno presentate le opere che alcuni artisti hanno

donato al 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, per tramite dell’ Accademia Internazionale Medicea di

Firenze. Un’idea, questa dell’incontro fra l’arte e il mondo militare, nata dal profondo senso di appartenenza

verso il Reggimento, di quattro amici che nel tempo vi hanno prestato servizio, e che è a loro diventato caro

come una sorta di grande famiglia. Fra questo gruppo di amici, anche Michele Coppola che oltre ad essere

stato un “figlio” di questo reparto, ha poi sviluppata la sua carriera di artista ed è in seguito diventato Rettore

dell’Accademia Internazionale Medicea di Firenze. Proprio nella Città del Fiore, Coppola coinvolse la

compianta artista orafa Paola Crema, affinché sposasse l’iniziativa e coinvolgesse un certo numero di

personalità del mondo dell’arte. Da quel momento, cominciò a costituirsi la collezione che oggi viene donata

al Reggimento

Da non dimenticare che questa sorta di “gemellaggio affettivo” tra la “Folgore” e l’Accademia

Internazionale Medicea risale al 2017 quando la Brigata fu insignita dell’ onorificenza più alta del consesso

fiorentino, cioè il Premio Lorenzo il Magnifico. L’anno successivo il 186° Reggimento ottenne invece la

Medaglia Laurenziana, e fu in quell’ambito che l’idea, comunque pionieristica, di portare l’arte

contemporanea in una caserma, quando l’ idea lanciata dalla Professoressa Frabetti venne recepita dall’allora

Comandante del Reggimento, Colonnello Fraterrigo. Un’idea che riflette la sempre maggiore richiesta di

cultura e una rinnovata sensibilità verso la bellezza che come qualcuno diceva “salverà il mondo”. Ma,

aggiunge il Rettore Coppola, “ talvolta non si tiene conto che gli artisti attingono al proprio animo per dare

dimensione a ciò che dimensione non ha, attingono al loro serbatoio emotivo, le loro opere, le loro visioni

muoiono dal loro infinito per nascere nella nostra realtà. Quando un pittore decide di dipingere non sa fino in

fondo dove arriverà il suo quadro ma sa dove arriverà con se stesso… tocca il fondo della sua natura in

un’apnea affettiva per poi tornare su, magari stanco o sfinito ma sicuramente appagato”.

Con il tempo, durante il periodo di comando del Colonnello Bernacca, si è proceduto a consolidare il gruppo

di opere d’arte. Adesso, all’attuale comandante Colonnello Veggetti, l’onore di inaugurare la mostra

esponendo le opere in uno dei luoghi più importanti per la convivialità in una caserma, cioè nella sala

mensa. Ognuna di esse rappresenta non solo un soggetto ma una tematica che vuole offrire non solo

leggerezza ma anche spunti per favorire una forma moderna dell’otium intellettuale.

14 gli artisti presenti con le loro opere: Marco Castorina, Ambra Morosi, Andrea Stella, Maila Astolfi,

Luciano Manara, Marco Vannucchi, Vittoria Marziari, Massimo Listri, Michele Coppola, Lajos Ravasz,

David Wurzel, Fiorella Nuti, Pietro Olivieri, Stefania Angelo Comneno Ferrari. Il Dottor Ariani

vicepresidente dell’Accademia Medicea, ha donato al Reggimento alcune opere della propria collezione

privata.

All’ iniziativa oltre a diversi maestri va ringraziato il Principe Alessio Angelo-Comneno Ferrari, Presidente

dell’Accademia Angelico Costantiniana di Lettere, Arti e Scienze di Roma, che ha donato due opere della

sua collezione privata realizzate dalla madre, Principessa Stefania Angelo-Comneno di Tessaglia. Una

donazione particolarmente prestigiosa, poiché il Principe è l’attuale capo della famiglia imperiale degli

Angelo-Comneno, che racchiude una storia millenaria a metà fra l’Oriente e l’Occidente. E proprio

l’Accademia, anche in virtù della rivista Studi sull’Oriente Cristiano (tripla classe A del Ministero

dell’Università e della Ricerca) è ancora oggi un soggetto attivo nella promozione del dialogo religioso e

nella diffusione della cultura a livello mondiale.

L’Accademia Internazionale Medicea e il 186° Reggimento Paracadutisti Folgore sono quindi fieri di poter

vantare una simile collaborazione che impreziosisce l’evento.