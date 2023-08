Artisti provenienti dall’Arabia Saudita hanno partecipato all’inaugurazione di “Bienalsur”, la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea del Sud, presso il Museo Nazionale di Arti Decorative nella capitale argentina, Buenos Aires. La mostra di quest’anno è stata intitolata “Strangers in the Palace”. All’inaugurazione hanno partecipato il Direttore Generale di Bienalsur, Anibal Jozami, il direttore artistico di Bienalsur e curatore della mostra Diana Wechsler e gli artisti partecipanti provenienti dall’Arabia Saudita e dal mondo.

La curatrice Diana Wechsler ha elogiato la partecipazione del Regno dell’Arabia Saudita alla mostra,

affermando: “Il Regno è stato il primo paese in Medio Oriente ad aderire alla rete Bienalsur. Per noi di

Bienalsur, lavorare con artisti del Regno è una meravigliosa opportunità per sperimentare la diversità e lo

scambio.”

Wechsler ha anche spiegato il titolo della mostra: “L’espressione “Strangers in the Palace” – letteralmente

“Stranieri nel Palazzo” – si riferisce al contrasto tra la natura contemporanea delle opere presentate dagli

artisti e la natura dello spazio espositivo: il Museo Nazionale delle Arti Decorative si trova in un palazzo storico

che ospita una collezione unica di opere d’arte classica e manufatti. Il titolo riflette anche la natura

internazionale della mostra, poiché artisti provenienti da tutto il mondo vengono ad esporre in Argentina,

contribuendo così allo scambio culturale attraverso l’arte.” Ha aggiunto: “La mostra innesca un dialogo

inaspettato tra arte classica e contemporanea. Promuove anche il dialogo interculturale e gli incontri

attraverso l’arte”.

L’edizione di quest’anno di Bienalsur, che è stata inaugurata il 28 luglio a Buenos Aires, presenta le opere di

oltre 400 artisti di 27 nazionalità, tra cui dieci artisti dell’Arabia Saudita: Dr Zahra Alghamdi, Sara Abdu,

Hmoud Alattawi, Saad Alhowedi, Hatem Al-Ahmad, Saeed Gamhawi, Saeed Gebaan, Tasnim Sultan, Moath

Aloifi, Shahad Yousef.

Bienalsur è la prima biennale d’arte contemporanea multipolare itinerante al mondo. Funziona come una

rete di collaborazioni associative tra musei, centri culturali e università di tutto il mondo. Bienalsur collega

artisti e curatori di diverse origini e traiettorie attraverso una rete orizzontale egualitaria, costruendo così

nuovi circuiti di scambio.

Dopo la sua mostra inaugurale a Buenos Aires, questa quinta edizione di Bienalsur viaggerà in tutto il mondo

da luglio a dicembre 2023, passando attraverso 170 sedi in 70 città in 27 paesi e accogliendo la partecipazione

di 400 artisti, prima di terminare il suo tour presso l’Università di Belle Arti di Tokyo, in Giappone. L’Arabia

Saudita sarà uno dei paesi ospitanti di Bienalsur, rendendo questa la terza volta che il Regno ospita Bienalsur.

Nel 2019, l’Arabia Saudita ha fatto la storia come primo paese del Medio Oriente ad ospitare la mostra al

Museo Nazionale di Riyadh. Nel 2021, Bienalsur tornò in Arabia Saudita con installazioni a Jax District a Riyadh

e Khuzam Palace a Jeddah, accogliendo oltre 20 artisti provenienti da cinque continenti, tra cui cinque artisti

provenienti dall’Arabia Saudita.

Il Ministero della Cultura saudita sta commissionando le opere degli artisti partecipanti provenienti

dall’Arabia Saudita, che saranno esposti a Buenos Aires in Argentina, a San Paolo e Brasilia in Brasile, e a

Montevideo in Uruguay durante la mostra itinerante.