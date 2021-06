“ Dritto al colore ” nasce dalla voglia di apprezzare l’arte dal vivo a cui non mancano riflessioni sul momento particolare che tutti noi stiamo vivendo.

Con lui stiamo condividendo tanti progetti e sono orgogliosa di stare al suo fianco in questa avventura in cui abbiamo creduto ed investito”.

“Sono molto felice di essere presente in questa splendida cornice – ha affermato l’artista – è sempre bello quando nascono nuove realtà dedicate alla arte e alla cultura. Lo è ancora di più quando promotore di questo è un tuo amico, quale Francesco Corsi.

Se l’arte è chiamata a fornire spunti di riflessione sull’ecosistema, ARTinGENIO ha invitato la Gherrero anche ad esprimersi sulla Pandemia che ha colpito il pianeta. Installata per questo una sezione dedicata a questo tema a cui lei parteciperà per condividere la sua esperienza con i presenti.

Il marchio ARTinGENIO nasce, da un progetto di Francesco Corsi , come contenitore di idee, di percorsi, tra le forme dell’arte classica, rinascimentale e i linguaggi dell’arte contemporanea.

La conduttrice Rai, attrice e performer Noemi Gherrero sarà ospite il 10 giugno alle Officine Garibaldi di Pisa per l’inaugurazione del nuovo polo d’arte contemporanea ARTinGENIO MUSEUM alla presenza di Vittorio Sgarbi .

NOEMI GHERRERO OSPITE INSIEME A VITTORIO SGARBI ALLE OFFICINE GARIBALDI DI PISA PER ARTinGENIO MUSEUM

