Dopo il grande successo di pubblico riscosso in Canada, Francia, Russia, Brasile e Germania, la mostra The Library at Night arriva per la prima volta in Italia, e solo a Genova. Ispirata all’omonimo libro dello scrittore argentino naturalizzato canadese Alberto Manguel e ideata dal regista canadese Robert Lepage – Ex Machina (ha diretto anche opere alla Scala di Milano), casa di produzione canadese di opere interdisciplinari, l’installazione immersiva in realtà aumentata porterà i visitatori alla scoperta delle più grandi biblioteche al mondo esistenti e mai esistite.

Quello di The Library at night è un invito a perdersi in una foresta ed esplorare strutture architettoniche, frugare tra gli scaffali e perdersi nei corridoi di 10 celebri biblioteche, inclusa la biblioteca per antonomasia, la perduta di Alessandria e poi Admont (Austria), Copenaghen, Hasedera (Giappone), Città del Messico, Parlamento di Ottawa, National and University Library di Sarajevo, Sainte-Genevieve, fino all’immaginaria Nautilus, ricavata dalle suggestioni del libro di J.Verne.

Muniti di cuffie e visore, seduti su sedie girevoli per sfruttare appieno la visione a 360° offerta dagli Oculus Rift, una tecnologia finora riservata al mondo dei videogiochi, i visitatori viaggeranno tra biblioteche favolose, vere, immaginarie o perdute, ciascuna rappresentante un’epoca, una cultura o una funzione assegnata a questi luoghi della memoria.

Organizzata dal Comune di Genova, la mostra aprirà al pubblico da martedì 7 novembre al 3 marzo 2024 a Palazzo Nicolosio Lomellino (Via Garibaldi, 7), uno dei Palazzi dei Rolli, andando così ad arricchire in modo coerente e incisivo il ricco palinsesto di eventi e iniziative di Genova Capitale del Libro 2023. Con questa mostra, il Comune di Genova vuole offrire un’ulteriore occasione per riscoprire il gusto della lettura e il piacere della scoperta.