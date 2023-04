La mattina del 24 aprile è apparsa a Roma, in Piazza Bartolomeo Romano, in uno dei quartieri simbolo della Resistenza capitolina, una nuova opera di Laika dal titolo “2023, Mia nonna partigiana è ancora arrabbiata”.

L’opera appare proprio alla vigilia della festa della Liberazione del 25 aprile, e raffigura una nonna con un fazzoletto rosso che rincorre con un matterello il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

LAIKA: “Siamo consapevoli di avere dei nostalgici al governo, lo sappiamo dall’inizio ma credo si sia sorpassato il limite. Il protagonista è sempre il ‘nostro’ presidente del Senato che tenta in continuazione di riscrivere la storia del nostro paese. Non sono bastati i musicisti semi pensionati di via Rasella, adesso ha anche il coraggio di affermare che l’antifascismo non è nella Costituzione. Questa Repubblica è nata con il sangue dei nostri nonni partigiani che hanno combattuto contro il fascismo: ogni tentativo di riabilitazione di quel periodo è un atto criminale nei confronti di chi ha perso la vita, di chi è stato perseguitato nei campi di concentramento, di chi ha sofferto.

La storia non si riscrive.

La memoria va preservata, protetta: è compito delle nuove generazioni mantenere questo impegno affinché ciò che è stato non si ripeta più.

Vorrei ricordare alla seconda carica dello stato (e al governo tutto) che l’Antifascismo è uno dei valori fondamentali del nostro paese.

Chi non è d’accordo, si faccia da parte.

Caro La Russa, mia nonna, se fosse ancora qui, sarebbe ancora tanto arrabbiata”.