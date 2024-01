In inverno la pelle, per difendersi dalle basse temperature e non disperdere il calore, tende a disidratarsi e perdere più grassi. Il turnover cellulare spesso si altera, con la cute che appare secca e spenta, talvolta con la comparsa di desquamazioni.

“Bella senza trucco” è il metodo olistico sviluppato da Martina Bindi, Beauty Expert da oltre 30 anni e founder del brand di biocosmesi bSoul, e si basa sul prendersi cura della pelle in profondità, aiutandola a riattivare la sua naturale capacità di autorigenerarsi. In questo modo gli inestetismi come macchie, rossori e rughe verranno trattati alla radice del problema, curandone la causa, e non solo nella loro manifestazione superficiale ed estetica.

“Il modo migliore per aiutare la nostra pelle a tornare in salute ed essere pronta ad affrontare l’arrivo della stagione fredda è riportarla al suo equilibrio, normalizzando il suo pH e il livello d’idratazione . In questo modo miglioreranno elasticità, compattezza, luminosità, mentre macchie e rughe saranno sempre meno visibili” racconta Martina Bindi.

È quindi importante abbandonare alcuni comportamenti scorretti, legati alla beauty routine, che spesso vengono presentati come risolutivi.

NO quindi a:

Detersione quotidiana scorretta e aggressiva “ come la doppia detersione che abbina un primo passaggio con un olio e un secondo con un detergente, spesso schiumogeno. Questa procedura disturba il manto idrolipidico, innescando un danno cronico della barriera cutanea e impattando negativamente sulla funzione chimica del sebo che, per sua natura, svolge un’importantissima difesa per la nostra pelle, proteggendola dal sole e dal freddo. É ricco infatti di vitamina E, tocoferoli e squalene dalla potente azione antiossidante.

Attenzione alle creme con ingredienti filmogeni, "come siliconi, carbomer, acrilici, nylon e paraffine. In apparenza la pelle sembra più morbida, ma l'azione filmogena di questi componenti inibiscela traspirazione della pelle e la sua naturale capacità di adattarsi all'ambiente esterno".

Applicare trucco in polvere: “agisce negativamente sull’idratazione e il pH della nostra pelle, occludendo i pori”.

Spazio quindi a una nuova beauty routine, benefica. SI’ a….

Detersione fisiologica“che rimuova dalla superficie cutanea sporco e secrezioni, senza alterarne il manto idrolipidico con il suo potere antiossidante naturale”.

Mantenere una barriera cutanea forte e integra“preservando la capacità della pelle di trattenere acqua. La crema idratante deve consentire la traspirazione della cute, permettendole di sintetizzare il fattore naturale di idratazione (NMF), che consente di trattenere nel film idrolipidico superficiale anche parte dell’umidità ambientale. Se la pelle è particolarmente secca consiglio di prediligere gli acidi grassi essenziali per la facilità con cui riescono ad essere assorbiti”.

3 Rigenerazione settimanale: “è importante seguire una routine costante, in tre fasi, da ripetere una volta a settimana. Si parte dallo scrub delicato, meglio se abbinato a qualche goccia di acidi grassi essenziali, da effettuare con micro movimenti rotatori e senza premere in modo eccessivo. Lasciamo poi lo scrub agire iniziando ad effettuare un massaggio delicato che stimoli diversi punti del viso, per riattivare la luminosità e la tonicità. Segue infine l’applicazione della maschera notte con la sua azione rigenerativa, specificamente formulata per tipologia di pelle (sensibile, impura, normale o secca)”.