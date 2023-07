Le riprese del film si svolgeranno a Roma e dureranno fino alla prima settimana di agosto, per una durata complessiva di 6 settimane.

Il film, prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema , è tratto dalla commedia israeliana Honeymood di Talya Lavie , presentato al BFI London Film Festival , al Tribeca Film Festival e in concorso alla 67esima edizione del Taormina Film Fest .

Una notte ricca di incontri e di sorprese per le strade di una Roma segreta e affascinante.

Una prima notte di nozze che si tramuterà in un viaggio notturno capace di far riflettere – tra una risata e l’altra – sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore.

Pilar Fogliati , dopo l’exploit del suo primo film da protagonista e regista ( Romantiche ), che le è valso il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro , e Filippo Scicchitano , attore rivelazione di Scialla! (Francesco Bruni, 2011), danno vita ad una brillante commedia dolce amara, Finché notte non ci separi .

Al via le riprese del film “Finchè notte non ci separi” con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano

