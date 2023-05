Verrà distribuito sugli schermi italiani a partire dal 7 Giugno 2023 Brividi d’autore, l’atteso thriller diretto da Pierfrancesco Campanella, del quale è protagonista Maria Grazia Cucinotta nelle insolite vesti di una regista sui-generis disposta a tutto pur di realizzare il film della sua vita (o della sua morte?).

Una grande prova per la bellissima attrice siciliana, qui in una delle sue interpretazioni più convincenti, a detta di tutti coloro che hanno potuto vedere Brividi d’autore in anteprima. Gli altri interpreti del film sono Franco Oppini, Emy Bergamo, Adolfo Margiotta, Nicholas Gallo, Chiara Campanella, oltre all’iconica presenza di Gioia Scola, diva degli anni Ottanta/Novanta, tornata davanti alla macchina da presa dopo moltissimi anni di assenza. Il valore aggiunto di Brividi d’autore è infine dato dalla partecipazione straordinaria, in un significativo cameo, di Sebastiano Somma, acclamata star di tante fiction televisive.

Scritto da Lorenzo De Luca e dallo stesso Campanella, il film si avvale della fotografia di Francesco Ciccone, del montaggio di Francesco Tellico, della colonna sonora di Fabio Massimo Colasanti, delle scene e dei costumi di Laura Camia. La particolarità di Brividi d’autore è data dalla struttura narrativa, nella quale la trama principale incastona altre storie altrettanto forti in un’avvincente simbiosi, generando di fatto un originale ritorno al lungometraggio a episodi, un genere molto in voga negli anni Sessanta (un titolo su tutti: Tre passi nel delirio).

Altra singolarità del film è la location principale: si tratta dell’hotel “Ospite Inatteso” a Montalto di Castro, dove ha soggiornato stabilmente il celebre produttore cinematografico Alfredo Bini, cui si debbono molti capolavori della storia del nostro cinema e che ha lasciato in eredità i cimeli e i ricordi della sua prestigiosa attività allo stesso albergo, oggi diventato un vero e proprio “museo della Settima arte”.

Atmosfere torbide e inquietanti per un micidiale cocktail di sangue, perversione, mistero, violenza, sensualità, omicidi. Una tensione allo spasimo avvolge lo spettatore dalla prima all’ultima inquadratura, quando l’intricata matassa si dipana, dopo una incredibile raffica di scioccanti colpi di scena.

Brividi d’autore, dopo essere stato proiettato per la prima volta in pubblico alla nota manifestazione Ischia Global Film Festival 2022, organizzata da Pascal Vicedomini, ha vinto due importanti riconoscimenti (“miglior thriller “ e “miglior regia”) all’Hollywood Blood Horror Festival 2022, oltre ad essere stato premiato nello stesso anno come “miglior giallo” al Bloody Festival Roma.

Brividi d’autore, prodotto da Sergio De Angelis per Cinemusa / Cinedea, con il contributo artistico di Angelo Bassi, è distribuito da Parker Film / Galassia Cinema.