Il film proseguirà il tour promozionale in tutta Italia.

Partendo dalla Gran Bretagna dei primi anni ’90, con uno sguardo sui club e sull’era cyberpunk, ed arrivando nell’Italia del primo decennio del nuovo millennio, Last Rave osserva il fenomeno da differenti punti di vista, da quello socio-politico a quello storico, analizza la sua affermazione in tutta Europa e segue le varie tappe della sua storia, dalla repressione da parte degli apparati legislativi e delle polizie europee fino al completo assorbimento nelle dinamiche della nuova società del consumo.

La scena dei rave e il conseguente movimento dei teknival, infatti, hanno rappresentato un’avventura che ha forgiato nei suoi circuiti underground generi musicali innovativi, creando un sincretismo di espressioni artistiche e stili di vita, un contenitore di istanze politico-esistenziali che unisce spesso trasversalmente, in una danza collettiva, sognatori di comunità liberate, sperimentazione tecnologica e lotte per i diritti delle minoranze.

Torna a grande richiesta a Roma, martedì 5 aprile alle ore 21.00 presso il Nuovo Cinema Aquila il documentario The Last Rave – A free party story , opera prima di Alessandro Ruggeri .

