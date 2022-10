Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC) e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, nasce ITALIAN SCREENS, la rassegna che presenterà all’estero il meglio del cinema italiano, all’insegna di un programma di elevato valore artistico e culturale.

Dopo le prime date in programma a Miami e Atlanta (7-9 ottobre 2022), l’iniziativa arriverà in India dal 12 al 15 ottobre 2022: al centro della rassegna saranno 6 film candidati ai David di Donatello, premio istituito dall’Accademia del Cinema Italiano nel 1955 con l’obiettivo di onorare i migliori film italiani e stranieri in uscita ogni anno. La manifestazione sarà inaugurata il 12 ottobre a New Delhi dalla proiezione speciale, presso i giardini dell’Ambasciata d’Italia, di Ennio di Giuseppe Tornatore, sul leggendario compositore cinematografico Ennio Morricone.

Tutte le proiezioni si svolgeranno in contemporanea, fino al 15 ottobre, presso i cinema PVR a Mumbai, Bangalore, Delhi e presso lo storico cinema New Empire di Calcutta, alla presenza delle istituzioni e di alcuni dei volti più celebri del cinema indiano. Tra i film in programma, in lingua italiana con sottotitoli in inglese, anche Il Buco di Michelangelo Frammartino, Sulla giostra di Giorgia Cecere, Qui rido io di Mario Martone, L’Arminuta di Giuseppe Bonito e Ariaferma di Leonardo di Costanzo.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio di approfondimento delle relazioni culturali tra Italia e India, organizzato da Cinecittà per la DGCA del MiC al fine di garantire un avvicinamento a Bollywood e di incentivare le occasioni di incontro tra produttori, distributori e creativi dei due Paesi.

Così l’Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese (MAECI): «Il Ministero degli Affari Esteri ha sempre considerato il valore strategico dell’audiovisivo come una delle migliori forme di racconto all’estero del Made in Italy e di promozione delle eccellenze italiane. Abbiamo pertanto deciso di valorizzare la rassegna in India Italian Screens come momento di celebrazione della campagna straordinaria di ‘Nation branding be IT’, con eventi speciali di promozione legati alle proiezioni nelle quattro città indiane, Delhi, Mumbai, Calcutta e Bangalore. La campagna be IT, lanciata nel novembre dell’anno scorso, promuove con strumenti digital e social un nuovo modo di rappresentare le eccellenze italiane e il Made in Italy e questa occasione con Cinecittà e la nostra Rete diplomatico consolare costituisce una vetrina importante di visibilità verso il pubblico indiano».

«È un progetto – commenta Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà – fortemente voluto dalla DGCA del MiC e affidato a Cinecittà che rende finalmente effettivo il concetto, a volte abusato, di ‘fare sistema’ e concretizza la tanto spesso citata ‘diplomazia culturale’. Nell’ambito della attività di supporto all’internazionalizzazione del nostro audiovisivo, con questa azione si è voluto mettere a regime la collaborazione tra la capillare rete diplomatica e consolare, il prestigio dell’Accademia del Cinema italiano – Premio David di Donatello e le eccellenze dell’industria audiovisiva nazionale, per promuovere il nostro cinema, in occasioni di gala create ad hoc in alcune delle più importanti e iconiche città del mondo. In parallelo, realizzeremo momenti ‘business oriented’ durante i quali presenteremo agli addetti ai lavori tutti i benefici che il nostro paese offre agli operatori stranieri per coprodurre, venire a girare da noi o distribuire il nostro cinema nelle sale all’estero, unendo quindi, alla promozione culturale, anche quella più commerciale. Il progetto, che prende il via in numerosi sedi, vedrà un decuplicarsi di appuntamenti in tutti i continenti nel prossimo biennio».

«L’Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello – dichiara il Presidente e Direttore Artistico Piera Detassis – è onorata di essere partner dell’iniziativa Italian Screens che sottolinea e valorizza il lavoro di ricerca, sostegno e selezione del miglior cinema italiano tessuto nel corso di tutto l’anno e culminante nella serata dei David. È oggi cruciale sostenere i nostri talenti e diffondere all’estero la nostra cultura cinematografica e la sua specificità culturale. Italian Screens mi sembra interpretare al meglio una delle importanti mission dell’Accademia, la formazione dei nuovi spettatori, nel segno della più larga inclusione».

Italian Screens costituisce un’occasione fondamentale per far conoscere i protagonisti del cinema italiano all’estero, per creare un pubblico che apprezzi le grandi produzioni del momento, ma anche per presentare agli operatori locali il meglio di ciò che il sistema audiovisivo italiano ha da offrire al fine di incentivare le coproduzioni, la crescita della qualità professionale della nostra industria e l’internazionalizzazione del nostro cinema. La rassegna rappresenta, inoltre, un’importante possibilità di networking per consentire agli operatori del settore di entrare in contatto con coloro che possono illustrare al meglio il programma di incentivi a livello nazionale e regionale, a sostegno della produzione per chi gira in Italia.

Dopo l’India, il fitto calendario di appuntamenti di Italian Screens farà tappa a Los Angeles dal 31 ottobre al 2 novembre, a San Paolo dal 4 novembre e a Berlino dall’8 al 13 novembre. Successivamente la rassegna proseguirà in tutto il mondo fino al 2023, da Buenos Aires a Washington, New York, Seoul, Tel Aviv e Bogotà.