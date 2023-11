“Sicilian Holiday – un sogno fatto in Sicilia” sarà presentato alla stampa martedì 7 novembre alle ore 12.00 presso la Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo. Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che sarà presente per i saluti istituzionali e farà gli onori di casa, ha apprezzato il progetto che promuove e valorizza il territorio siciliano all’estero. Alla conferenza stampa del film saranno presenti l’attrice Claudia Gerini e gli attori Francesco Leone ed Ivo Romagnoli, quest’ultimo anche il produttore del film. La regista Michela Scolari sarà presente in collegamento Skype dagli Stati Uniti. Non mancheranno altri protagonisti del cast e della produzione.

Il film è stato girato a Sciacca e prodotto da FilmIn’ Tuscany in co-produzione con Adam Leipzig (premio Oscar per “L’attimo fuggente” e “La marcia dei pinguini”), Rai Cinema, Tramp Limited e con il supporto della Sicilia Film Commission. Main partner della produzione è Mangia’s Resort, che ha creduto fortemente in un progetto di livello che punta sullo sviluppo del territorio. Tra gli interpreti Claudia Gerini, Ivo Romagnoli, Lilly Englert, Fuschia Kate Sumner, Francesco Leone e Linda Zampaglione (figlia di Claudia).

“Sicilian Holiday – un sogno fatto in Sicilia” sarà presentato al pubblico la sera del 7 e del 8 Novembre alle ore 20.45 presso il cine-teatro Lux di Palermo.

IL GENERE

Nello stile di “Io ballo da sola” e “Sabrina”, “Sicilian Holiday – un sogno fatto in Sicilia”, è una commedia romantica ambientata in Sicilia e in particolare a Sciacca, che racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato, che s’innamora di Nino, uno scultore di Sciacca, ricco solo del suo talento e dei valori delle tradizioni secolari del suo paese. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre…Trasformazione che sarà messa in crisi dall’ arrivo di un altro personaggio, Phil, che la riconnetterà con il suo passato.

La commedia romantica anglo-americana di ambientazione italiana ha, da sempre, rappresentato un veicolo privilegiato dei colori italiani nel mondo. Da Roman Holiday, a Eat Pray Love, passando per decine di altri titoli ‘cult’, questi film hanno da sempre creato eroine intramontabili, ed omaggiato la bellezza italiana, la maggior parte delle volte, stereotipandola.

IL PROGETTO

Il progetto “Sicilian Holiday” è nato con la consapevolezza e con il desiderio di ‘cavalcare’ un mercato di successo internazionale, avvalorando il film con i colori del vero, ovvero, magnificando gli elementi culturali e antropologici dell’Italia, invece degli aspetti stereotipati. In particolare, “Sicilian Holiday”, trae la sua forza da una terra ricca di civiltà antica, di tradizione popolare e letteraria, che è stata troppo spesso trascurata, a favore, invece, degli aspetti negativi, legati alle storie di mafia, di violenza, di corruzione.

In Inglese, il titolo “Sicilian Holiday” suggerisce proprio l’idea di un viaggio nella bellezza, nella passione, nei colori caldi di una Sicilia ricca di valori positivi, di bellezza, di gioia. La nostra protagonista, la giovane attrice americana Mia, arriva in questa Sicilia, terra di sogno, dove i personaggi semplici e colti al tempo stesso, sono ‘portavoce’ dei grandi artisti siciliani a cui si riferiscono e rendono omaggio: da Sciascia a Quasimodo, agli artigiani delle ceramiche.

Pertanto, il percorso di sviluppo si è concentrato sulla ricerca, lo studio della Sicilia, passando in rassegna autori e artisti che l’hanno segnata ed esportata nel mondo, e sullo scouting, sulle interviste alla gente del luogo. Da questa ricerca è nata la prima stesura dello script e la creazione dei personaggi. Il film è stato poi andato nelle mani del produttore Premio Oscar Adam Leipzig, che ha abbracciato il progetto volendolo trasformare in un film “cartolina” della Sicilia.

Il film è un omaggio alla Sicilia ed è per questo che è stata data la possibilità alle persone del luogo di entrare nella compagine produttiva come associati in produzione. Possibilità colta al volo da una giovane ragazza di Bisacquino, Elena Costa, che ha colto l’occasione per aprire la sua casa di produzione Sicily Enetrtainment. Punto importante del progetto è stata anche Silene Mosticchio della Tilt Production che ha seguito l’accordo con Mangia’s e altri sponsor.

LE RIPRESE

“Sicilian Holiday” è un film girato al 93% in esterni, particolarmente all’alba e al tramonto, per magnificare attraverso la macchina da presa i colori, il tono, la melodia dell’immagine che si crea e si muove al ritmo della natura e dei suoi abitanti: i pescatori che tornano dal mare carichi di pesce al mattino, le donne che intrecciano cesti, i bambini che giocano in piazza, i cani che si dondola no per strade familiari e amiche, gli artigiani che portano i colori del mare, dei fiori di eucalipto, della terra sulle loro ceramiche. Il luogo per eccellenza che diviene nel film il simbolo della creatività che trasforma la roccia in vita: il Castello Incantato di Filippo Bentivegna.

Come già si evince dallo script del film, l’indulgenza sui dettagli della pietra lavorata, delle ceramiche, delle mani logore degli artigiani, dei panni appesi alle finestre, delle ombre estive sui muri logorati di un paese antico, fiero e forte introduce un elemento documentaristico determinante in questo film. Si vuole riportare l’attenzione proprio sul lavoro degli artisti e dei mestieri, perché non vadano perduti e dimenticati, perché continuino ad essere l’ orgoglio Italiano nel mondo.