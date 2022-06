Alle 23.00 , invece, sarà la volta di Non sono mai tornata indietro di Silvana Costa (Italia, 2022) che verrà presentato dalla stessa regista.

La Taviani, con la personalissima cifra stilistica che la contraddistingue, alterna movimenti di macchina irrequieti a campi lunghi in macchina fissa, che aiutano a restituire un’immagine estremamente variegata di quella Sicilia sconosciuta che vuole raccontare. Non un mero esercizio di stile, ma una commistione di più generi che fanno della forma vero e proprio contenuto. Il film è impreziosito, poi, da monologhi e performance innovative dei suoi attori.

Cúntami è un road movie anticonvenzionale che ci porta alla scoperta di una Sicilia inedita, tra mitologia e antichità, in cui le storie diventano metafore della società contemporanea. Racconti, questi, che vengono narrati dai famosi “ Pupari “, come Mimmo Cuticchio (importante erede della tradizione dei cuntisti siciliani e dell’ Opera dei Pupi , oggi iscritta tra i Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’UNESCO ). Sono loro, infatti, i veri narratori del Mito e della tradizione che diventa memoria da difendere e tramandare.

