Il film Il Tempo è ancora nostro, diretto da Maurizio Matteo Merli ed interpretato da Ascanio Pacelli, Mirko Frezza, Antonello Fassari, Miguel Gobbo Diaz, Simone Sabani e Viktorie Ignoto sarà presentato il 7 settembre alle ore 17.00 presso lo Spazio Hollywood Communication con un teaser che mostrerà le prime immagini sul set della pellicola che uscirà al cinema nel 2023.

Il film, patrocinato dalla FIG (Federazione Italiana Golf Terre dei Consoli), PGA (The Professional Golfers Association of Italy) e dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), racconta la storia di amicizia di Tancredi (Ascanio Pacelli) e Stefano (Mirko Frezza), due poli opposti uniti dall’amore per il Golf.

Il primo è un ricco borghese affascinante e apparentemente felice ma la frivolezza della sua vita sta man mano distruggendo la sua famiglia, allontanandolo dalla cosa più preziosa che ha, sua figlia. Stefano, invece, è sempre povero e trasandato. Gli ultimi vent’anni li ha trascorsi tra crisi d’astinenza e comunità di recupero.

Entrambi hanno voglia di riscattarsi e di cambiare vita, ritrovando quella felicità tanto cercata ma mai trovata. In fondo, è solo con il bastone da golf in mano che riescono e tornate se stessi. A fare da filo conduttore alla storia c’è Constantino (Antonello Fassari), padre di Stefano (ma anche un po’ di Tancredi) che farà da “mentore”.